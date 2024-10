Monica Iagăr, membru marcant în partidul AUR: „Pe băiatul meu îl cheamă Vladimir, după Vladimir Putin”

Monica Iagăr, fostă campioană la săritura în înălțime, medaliată cu aur la Campionatele Europene din 1998, a dat sportul pe politică, fiind una dintre vocile cele mai cunoscute din partidul lui George Simion, AUR. Ea a acordat un interviu amplu pentru „La feminin”, în care a făcut și o dezvăluire interesantă.

Fosta atletă, acum în vârstă de 51 de ani, are un băiat de 6 ani, venit în urma fertilizării in vitro și care are un nume special: Efrem Vladimir Daryus. Monica Iagăr a dezvăluit cum i-a ales numele băiețelului ei. ”Efremică fără frică. Vine de la Sfântul Efrem cel Nou, pentru că l-am vrut și pentru că în momentul când făceam FIV-uri (n.r. fertilizare in vitro) se prindeau sau nu se prindeau. M-am rugat la Sfântul Efrem și am zis că dacă îmi dă un băiat i-l și duc, ceea ce am și făcut imediat după botez, și îi și pun numele Efrem. Și așa se numește. Îl cheamă Efrem după Sfântul Efrem.

Îl cheamă Vladimir după Vladimir Putin. Și îl cheamă Daryus, pentru că îmi trebuia un nume cu Y, pentru că și fetele au Maya cu Y, Ayana cu Y și le-am spus fetelor "Găsiți-i un nume în care să-i puneți Y" și am spus Daryus cu Y”, a povestit Monica Iagăr.