Mirel Rădoi l-a înțepat din a doua zi la Craiova pe cel căruia i-a luat locul

Noul antrenor al Universității Craiova, Mirel Rădoi (43 de ani), a afirmat, miercuri, în conferința de presă de prezentare, că în opinia sa, după meciurile văzute la televizor, formația pregătită până acum de Constantin Gâlcă (52 de ani) ar fi meritat să fie mai sus de locul 5, ocupat în prezent în clasamentul Superligii la fotbal.

„S-au schimbat mulți jucători, asta înseamnă că clubul și-a dat seama că trebuie să fie mult mai atent în alegerea jucătorilor și eu la fel. Nu am cum să cer în momentul ăsta jucători, pentru că nu am terminat evaluarea jucătorilor care sunt în acum aici. Și vreau ca lucrurile astea să le păstrăm în bucătăria noastră. Cred că în momentul de față cel mai important este ca jucătorii pe care îi avem, dacă până acum au dat 100%, am nevoie să dea 110%. Și sper ca până la următoarea partidă să îi fac să înțeleagă. Nu pot să vorbesc despre celelalte echipe, dar văzând meciurile la televizor, pot spune că Universitatea Craiova ar trebui să fie mai în față decât locul pe care se află în acest moment. Eu cred că Universitatea ar fi trebuit să fie pe locurile 1-3”, a declarat Rădoi.

Tehnicianul spune că are emoții în privința calificării în play-off-ul Superligii, având în vedere numărul redus de puncte dintre echipele aflate în prima parte a clasamentului. Însă și-a dorit să revină în Bănie, unde spune că a lăsat treaba neterminată în 2022.

Scuze față de Cârțu

„Sunt fericit și entuziasmat (n.r. - de revenire), e o nouă provocare pentru mine. Nu cred că este o întâmplare prezența mea aici, pentru că în aceste nouă luni de când sunt liber de contract, au fost peste 10-11 oferte, dar niciuna nu a fost concretă până la capăt. Cea mai rapidă a fost cea de la Universitatea Craiova. De când am luat decizia de a pleca de aici am avut întotdeauna impresia că va trebui să mă întorc. Sper că în acești doi ani să fi învățat din greșelile mele și voi încerca să fiu mult mai echilibrat. E clar că drumul este unul greu, dar cu atât va fi mai frumos la final”, a menționat tehnicianul la începutul celui de-al doilea său mandat la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi și-a cerut scuze față de Sorin Cârțu, 69 de ani, cu care s-a certat în primul mandat: „Vreau să îi cer scuze public lui nea Sorin, trebuia să fiu mult mai echilibrat și față de antrenorul Sorin Cârțu, și față de omul Sorin Cârțu! Este cel care m-a debutat la seniori. Am vrut să fac asta într-o conferință de presă. Din păcate, asta mi-a lipsit mandatul precedent. Sper să fi învățat din greșeli și să fiu mai echilibrat”. Sorin Cârțu s-a aflat în sală la conferința de presă.

Are 10 victorii în primul mandat

Antrenorul Mirel Rădoi a revenit la conducerea tehnică a echipei de fotbal Universitatea Craiova, el înlocuindu-l în funcție pe Constantin Gâlcă, al cărui contract a fost reziliat marți dimineață. El ar fi plecat la despărțire cu 360.000 de euro din clauza de 500.000 de euro.

În cele patru luni din 2022 cât a condus Universitatea Craiova, Rădoi a înregistrat 10 victorii, 5 egaluri și 5 înfrângeri.

Mirel Rădoi a mai condus în cariera sa de până acum formația FCSB, selecționata Under-21 a României, prima reprezentativă a României, Al Tai, Al Bataeh CSC și ultima oară pe Al-Jazira.

După 23 de etape, Universitatea se află pe locul cinci în Superligă, cu 36 de puncte. În runda următoare, pe 1 februarie, Universitatea va juca la Craiova, cu Poli Iași.