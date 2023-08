Mircea Lucescu, la un pas să cedeze în Ucraina. „Nu știu cât mai rezist printre bombardamente”

Mircea Lucescu a povestit despre război, fotbal și cum trece peste frica de a trăi în Ucraina într-un amplu interviu acordat jurnalistului Euronews, Andrei Nourescu. Antrenorul lui Dinamo Kiev a dezvăluit cum se desfășoară antrenamentele echipei în vreme de război.

„Avem deja mai bine de un an de zile de când jucăm fără public, ceea ce nu ne avantajează în niciun fel pe noi ca sportivi și nici clubul. În timpul antrenamentelor, când se dă alarma, ești obligat să ieși de pe teren și să te duci undeva la adăpost în buncăre, e groaznic“, spune marele antrenor.

Mai mult, Mircea Lucescu povestește cu sinceritate despre cum își gestionează teama de a se afla într-o zonă de război. „Nu sunt sunt un fricos în general. Cred că depinde de capacitatea noastră de a anticipa lucrurile. Adică asta înseamnă o acumulare extraordinară de experiență care îți permite să anticipezi niște lucruri, deci și pe care le poți judeca, le poți analiza și iei măsurile necesare.”

Jucător învoit după ce i-a murit fratele pe front

În calitate de antrenor, Mircea Lucescu este cel care ghidează pașii jucătorilor săi și păstrează calmul echipei. „Chiar și acum am avut o problemă, duminică. A fost unul dintre jucătorii mei. M-a anunțat dimineață și m-a rugat să îl las să plece acasă pentru că fratele lui a murit pe front. Frate care vrea o familie”.

Viața de zi cu zi în Ucraina cuprinsă de război este dificilă, iar mărturiile antrenorului român difuzate de Euronews România sunt pline de dramatism. „Bineînțeles că am văzut multe. În ultimul timp am fost mai bine apărați și au fost mai puține distrugeri. În schimb, în toată Ucraina aproape toate orașele au fost atinse de de rachete. Bine, nici eu nu știu cât voi putea rezista, pentru că totuși am o vârstă și sunt mari dificultăți”.

Mircea Lucescu a dus-o pe Dinamo Kiev în play-off-ul Conference league, după un meci dramatic cu Aris Salonic, disputat pe Giulești. Pentru accederea în grupe, ucrainenii se confruntă cu Beșiktaș Istanbul.