Ministrul Educației îl „urechează” pe David Popovici: „Să aibă grijă în câte domenii se exprimă, că se încurcă”

La 20 de ani, David Popovici este un model atât în sport, cât și în alte domenii, nu de puține ori campionul olimpic luând atitudine față de lucrurile care nu merg pe drumul cel bun în societatea românească. Sub pretextul că înotătorul trebuie protejat pentru că ”se încurcă” dacă vorbește despre subiectele în care nu are experiență, Daniel David, ministrul Educației, îl sfătuiește pe acesta să-și restrângă aria de domenii în care își exprimă părerea.

Politicianul a fost întrebat, la Digi 24, care este tânărul pe care l-ar da ca exemplu copiilor de astăzi. După un moment de gândire, acesta a spus numele înotătorului. „De exemplu... îmi place David Popovici. Îmi place că, dincolo de faptul că este talentat și un sportiv extraordinar, este un om care își și exprimă valorile la nivelul societății”, a răspuns Daniel David, care apoi l-a ”urecheat” pe campionul olimpic pentru faptul că se exprimă în cam prea multe domenii.

Ministrul Educației a subliniat că are și „o mică critică” la adresa înotătorului, pe care l-a sfătuit să se concentreze pe ceea ce se pricepe și mai puțin pe politică și pe alte teme la care nu are experiență. ”Sfatul meu este - fiindcă am avut și această mică critică, tocmai fiindcă am așa o apreciere față de el - că e momentul să aibă grijă în câte domenii se exprimă.

Nu te poți pricepe la toate

Adică trebuie să ai grijă că nu te poți pricepe la toate domeniile și atunci lucrurile bune și mesajul bun pe care îl dai, ca tânăr care ești bun în sport, care ai valori puternice, europene, pro-sociale, s-ar putea să fie afectat”, a declarat ministrul Educației, dând exemplu faptul că jurnaliștii îl „vânează și îl întreabă” pe David Popovici, despre ce crede în legătură cu politica sau alte domenii în care nu ar avea nici experiență, nici expertiză.

„Și fiind de multe ori presat de aceste lucruri, are tot felul de declarații care cred că îl încurcă. Și, repet, el are o imagine foarte bună, poate să fie un model pentru noua generație. Doar că trebuie să avem și noi grijă, oarecum, de el și cum îl expunem public”, a încheiat Daniel David.