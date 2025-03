Mihai Stoica îi arată cu degetul, după decesul tânărului Luca Manolache: „Îi acuz din toată inima”

Luca Manolache, jucător împrumutat și apoi cedat definitiv de FCSB la Metaloglobus, a murit vineri, după ce i s-a făcut rău într-o benzinărie. Vestea a șocat comunitatea fotbalistică din România și nu numai, dar și pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, un admirator al tânărului fotbalist.

Fostul junior al campioanei României, Luca Manolache avea mai multe probleme de sănătate, însă doctorii nu au reușit să determine cauza stărilor de oboseală și frisoane prin care acesta trecea, în 7 luni de investigații. MM Stoica a răbufnit aseară, acuzându-i pe oamenilor din academie FCSB că nu l-au înștiințat de problemele jucătorului. Dacă ar fi făcut-o, probabil soarta tânărului ar fi putut fi schimbată.

”Vestea pe care am primit-o ieri cu tânărul Manolache... Viaţa merge înainte, încercăm să ne comportăm normal, dar să ştii că ne-a marcat pe toţi, pentru că era un copil tare bun.

Nu ştii niciodată cum poţi să schimbi soarta

Mie nu îmi vine să cred că nu am ştiut de problemele lui. Că am aşa oameni pe lângă mine, de fapt ăia din academie, pe care îi acuz din toată inima că ştiau şi nu ne-au spus! Nici mie, nici lui Alin Stoica. Nu se poate! Ştiau că are probleme, măcar pentru că ştiau că îl simpatizam foarte mult pe copil. Măcar spune, nu ştii niciodată cum poţi să schimbi soarta. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Câteodată, viaţa e cruntă. Să nu apuci să trăieşti la 19 ani...”, a declarat MM Stoica la PrimaSport.

Fotbalistul Luca Manolache ieșise la o cafea cu niște prieteni, vineri dimineață, când i s-a făcut rău într-o benzinărie din localitatea Cuza Vodă, aflată la 25 de kilometri de Târgoviște. Medicii au încercat să-l resusciteze timp de aproximativ o oră, însă fără succes.