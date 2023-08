Marius Șumudică, prima reacție după oferta de la FCU Craiova. Răspuns pentru Adrian Mititelu

După ce s-a despărțit de Nicolae Dică la doar o lună de la începutul colaborării, Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a declarat că îl dorește pe banca tehnică a echipei pe Marius Șumudică.

„Da, recunosc că îl vreau pe Marius Şumudică. Nu mă mai grăbesc. Să vedem dacă o să am bani pentru el, am auzit că e destul de scump. Nu îl cunosc foarte bine, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Îl aştept şi pe fiul meu să vină în țară, el se cunoaşte cu Şumudică.

Săptămâna viitoare o să încerc să avem o discuție. Dacă va accepta, vom vedea atunci dacă ne înțelegem. Fanii m-au înnebunit cu Şumudică, are o priză extraordinară”, afirmase ieri Adrian Mititelu pentru ProSport.

Stă o vreme departe de fotbal

Marius Șumudică a declarat că nu e prea convins de oferta oltenilor, preferând să mai aștepte. „Sunt un antrenor curtat, dar vreau să stau puțin departe de fenomen. Am oferte, contacte cu patroni din România. Au fost făcute și publice, însă nu am luat nicio decizie. Nimic nu mă atrage să iau decizia de a antrena în acest moment”, a declarat Șumi la Digi Sport.

FCU Craiova a renunțat la serviciile lui Nicolae Dică, după 3-4 cu Petrolul în meciul de deschidere al etapei a 6-a din Superliga. Antrenorul a rezistat doar o lună pe banca oltenilor, având un bilanț de două victorii și trei înfrângeri la gruparea olteană. În prima etapă, FCU fusese condusă de preparatorul fizic Dan Vasilică, cel care se ocupă și în prezent de echipă, după plecarea lui Dică.