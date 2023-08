Adrian Mititelu: „Îl vreau pe Șumudică. Fanii m-au înnebunit cu el”. E speriat însă de cât costă

Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a declarat că va negocia cu Marius Șumudică, antrenor liber de contract după despărțirea de Al Raed. Oltenii au renunțat ieri la serviciile lui Nicolae Dică, după 3-4 cu Petrolul.

„Nick” a rezistat doar o lună pe banca lui FCU Craiova, care este pregătită momentan de Dan Vasilică, preparatorul fizic al clubului. „Da, recunosc că îl vreau pe Marius Şumudică. Nu mă mai grăbesc. Să vedem dacă o să am bani pentru el, am auzit că e destul de scump. Nu îl cunosc foarte bine, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Îl aştept şi pe fiul meu să vină în țară, el se cunoaşte cu Şumudică.

Săptămâna viitoare o să încerc să avem o discuție. Dacă va accepta, vom vedea atunci dacă ne înțelegem. Fanii m-au înnebunit cu Şumudică, are o priză extraordinară”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit ProSport.

E liber de contract

Șumi e liber de contract, după ce s-a despărțit de Al Raed. La revenirea în țară, el a acceptat postul de analist TV, la care a renunțat după câteva luni, motivând că nu vrea să se certe cu lumea fotbalului. ”Sunt un tip deschis și acest lucru îmi aduce de multe ori deservicii! Motivele pentru care am luat această hotărâre țin doar de caracterul și felul meu de a fi.

Sunt un tip deschis, căruia îi place să spună mereu tot ceea ce vede, ce simte și ce gândește într-un anumit moment. Iar din postura de analist TV, simt că această trăsătură a mea îmi aduce numai deservicii. Poate chiar risc să-mi fac numai dușmani în această lume a fotbalului și acesta este ultimul lucru pe care și-l poate dori un antrenor profesionist. Am decis că este mai bine să rămân doar antrenorul Marius Șumudică”, a spus în urmă cu câteva zile antrenorul.

După ce a câștigat titlul de campion al României cu Astra Giurgiu, în sezonul 2015-2016, Marius Șumudică a mai antrenat la Kayserispor, Al Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor, Al Shabab și Al Raed.