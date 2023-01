Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, dă de pământ cu toți după eliberarea din închisoare

Marian Iancu (57 de ani) a fost eliberat din închisoare în vara lui 2022, după ce a stat 8 ani în spatele gratiilor. Fostul patron al lui Poli Timișoara a dezvăluit că a slăbit 30 de kilograme cât timp a fost închis și a demontat zvonurile conform cărora ar fi avut probleme de sănătate.

”Am fost puțin ocupat în ultimii opt ani de zile. Ocupat cu ghilimelele de rigoare. Am fost la odihnă. Acum, am o ordine de priorități, pe care o parcurg. Trebuie să recuperez timpul pierdut și pe asta mă focusez acum.

Nu am avut nicio problemă de sănătate cât timp am fost închis. Chiar deloc. Am slăbit un pic. Am făcut sport. Există și o parte plină a paharului, m-am ocupat de ceea ce nu m-am putut ocupa în libertate. Am slăbit vreo 30 de kilograme. Nu am absolut nimic, dimpotrivă, sunt chiar mai bine decât înainte", a declarat Marian Iancu, la Pro Arena.

Încă sunt jocuri de culise în Superliga

„Noi nu eram parte din Cooperativă, cooperativizarea o făcea Mircea Sandu, nu noi. Gloria Bistrița are, în oglindă, o oarecare corespondentă în Liga 1, nu știu dacă e nevoie s-o numesc eu. E o echipă din zona Moldovei (n.r. - FC Botoșani), cu un conducător mult mai emancipat din toate punctele de vedere, un om de onoare în sens fotbalistic (n.r. - Iftime), dar care se comportă exact ca răposatul (n.r. - Jean Pădureanu), cu rezultate previzibile, aproape de scos de pe lista Pronosport sau a pariurilor sportive.

Îmi doresc ca acea echipă să fie printre cele care vor retrograda, din punct de vedere al viitorului!”, a spus un Marian Iancu la Pro Arena.

Iancu a ținut să-i laude pe Gigi Becali și Ioan Varga pentru felul cum gestionează situația de la cluburile lor, însă i-a dat un sfat prețios lui Mihai Rotaru, despre care a spus că pune preț pe liniște și mai puțin pe rezultatele echipei.

CFR face performanță datorită patronului

„(n.r. despre Nelu Varga) E multă liniște la CFR. Acolo unde ipocrizia patronului intervine la presiunea tribunei, nu vor fi rezultate. A se vedea la Craiova, la Rapid. Vedeți rezultatele CFR-ului înainte de venirea lui Varga și după. Înainte erau departe de orice obiectiv, iar acum au rezultate fantastice și sunt în toate obiectivele.

Așa ar trebui să fie și Rotaru. Nicio echipă care a avut liniște nu a reușit. Rădoi la Craiova s-a implicat mult peste fișa postului, nu poți tu să iei măsuri represive, tu antrenor care depinzi de rezultate, dacă simți nevoia de măsuri trebuie să spui conducerii, cel care nu depinde de rezultate, să ia măsuri.”

„Uitați Steaua domnului Becali, că nu e bine ce face, dar Steaua (n.r. FCSB), în ultimii 6-7 ani, când nu a luat campionatul, a fost văduvită de obiectiv arbitral, să spun. A dus mereu Steaua acolo, aproape și aproape de câștigarea titlului în modul lui, de două știu sigur, dar cred că și a treia oară în mod arbitral a fost văduvit de titlu", a spus Marian Iancu la Pro Arena.

Prejudiciu de peste un miliard de lei la bugetul statului

Omul de afaceri a fost trimis în judecată în 2006, la un an după ce Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a descoperit că Marian Iancu şi alte opt persoane ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei. Ulterior, DIICOT a confirmat că prin firmele lui Iancu au fost derulate tranzacţii fictive cu uleiuri minerale.

Eliberat cu 6 ani mai devreme

Marian Iancu, fostul patron al celor de la Poli Timișoara a fost eliberat condiționat la finalul lunii iunie 2022, după ce a ispășit opt ani de închisoare, dar și cu șase ani mai devreme față de pedeapsa primită. Cu Iancu finanțator, Poli Timișoara a fost printre echipele de top din România, înainte să fie retrogradată în Liga2, iar în Europa a jucat în grupele UEFA Europa League, după ce în preliminariile UEFA Champions League a produs o surpriză imensă prin eliminarea celor de la Șahtior, în urmă cu 11 ani, scrie DigiSport.

I s-au confiscat 7 case și apartamente

Acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani în dosarul RAFO, Marian Iancu a fost obligat să înapoieze statului 150 de milioane de dolari şi 18 milioane de euro, împreună cu doi complici, între care și fratele său, Octavian Iancu, dar şi fostul său asociat, Constantin Mărgărit, care au primit câte 10 ani de închisoare.

Pentru a recupera prejudiciul, magistraţii Curţii de Apel au decis confiscarea, de la Marian Iancu şi de la ceilalţi doi inculpaţi condamnaţi, a 7 case şi apartamente, 7 terenuri şi 3 maşini. Totodată, judecătorii au decis ca autorităţile să caute bunurile pe care fraţii Iancu le deţin în Elveţia, Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie.