 Lovitură pentru Real Madrid. Thibaut Courtois nu va juca în „El Clasico” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Lovitură pentru Real Madrid. Thibaut Courtois nu va juca în „El Clasico”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Echipa de fotbal Real Madrid nu va putea conta pe portarul său titular, Thibaut Courtois, la confruntarea cu FC Barcelona, programată în această seară, la ora 22.00, pe stadionul Camp Nou, în cadrul etapei cu numărul 10 a campionatului de fotbal al Spaniei.

Courtois ar avea gripă și nu poate evolua contra Barcelonei
Courtois ar avea gripă și nu poate evolua contra Barcelonei Foto: EPAImages

Belgianul a devenit indisponibil din cauza unui „proces gripal", după cum a anunţat clubul madrilen într-un scurt comunicat postat pe site-ul oficial. În locul lui Courtois, antrenorul Jose Mourinho l-a convocat pe portarul ucrainean Ilia Voloşin (19 ani), de la echipa secundă a lui Real Madrid. Acesta va fi, însă, rezerva compatriotului său Andrei Lunin la meciul împotriva catalanilor.

Thibaut Courtois (34 de ani) a fost titular în toate cele 12 meciuri disputate de Real Madrid de la debutul anului competițional 2026/2027, păstrându-şi poarta imaculată în partidele cu Malaga şi Villarreal. Belgianul este considerat drept unul dintre cei mai valoroși portari de fotbal în activitate.

Courtois a venit la Real Madrid în 2018, iar de atunci a disputat 241 de meciuri pentru această formație de top a Spaniei și Europei. Înainte, el a jucat pentru Genk, Chelsea și Atletico Madrid.

Thibaut Courtois a făcut meciuri memorabile la Real Madrid
Thibaut Courtois a făcut meciuri memorabile la Real Madrid Foto: EPAImages

Primul „El Clásico” din acest campionat îi va aduce față în față pe doi dintre favoriții la câștigarea trofeului „Ballon d'Or” (Balonul de Aur), care va fi acordat de „France Football” mâine (luni, 26 octombrie), la Londra: Lamine Yamal, de la Barcelona, ​​și Kylian Mbappé, de la Real Madrid.

Înaintea acestui duel, Barça ocupă locul 1 în La Liga, având un avans de 6 puncte față de Real Madrid (aflată pe locul 3). Atlético de Madrid ocupă în prezent locul 2, la două puncte în spatele Barcelonei, după victoria cu 1-0 obținută ieri, împotriva lui Deportivo La Coruña.

Meciul Barcelona - Real Madrid va fi transmis în România de Digi Sport și Prima Sport. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta, AVERTISMENT pentru Luca Niculescu! Ce așteaptă de la noul premier al României
gandul.ro
image
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
mediafax.ro
image
MM Stoica a luat legătura cu impresarul lui Aymen Boutoutaou după FCSB – Rapid 4-1: „Le Petit arrive”
fanatik.ro
image
Hattie Williams, scriitoare britanică de top, invitată la FILIT: „Dacă toată lumea ar citi mai mult, ne-am deschide inimile către ceilalți”
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
digisport.ro
image
A resuscitat FCSB. Reghecampf trece cu bine primul test: învinge Rapid, 4-1
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un an întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: Vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea. Ce se întâmplă cu ajutorul financiar
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
click.ro
image
„Nu-ți vei vedea niciodată nepoții!” Scrisoarea controversată a lui Meghan Markle către tatăl său
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Întoarcerea Regelui Matia de la vânătoare. Pictură de Antal Ligeti și Sandor Wagner
Știați că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era o activitate importantă în viața curții de la Hunedoara?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii