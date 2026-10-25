Lovitură pentru Real Madrid. Thibaut Courtois nu va juca în „El Clasico”

Echipa de fotbal Real Madrid nu va putea conta pe portarul său titular, Thibaut Courtois, la confruntarea cu FC Barcelona, programată în această seară, la ora 22.00, pe stadionul Camp Nou, în cadrul etapei cu numărul 10 a campionatului de fotbal al Spaniei.

Courtois ar avea gripă și nu poate evolua contra Barcelonei Foto: EPAImages

Belgianul a devenit indisponibil din cauza unui „proces gripal", după cum a anunţat clubul madrilen într-un scurt comunicat postat pe site-ul oficial. În locul lui Courtois, antrenorul Jose Mourinho l-a convocat pe portarul ucrainean Ilia Voloşin (19 ani), de la echipa secundă a lui Real Madrid. Acesta va fi, însă, rezerva compatriotului său Andrei Lunin la meciul împotriva catalanilor.

Thibaut Courtois (34 de ani) a fost titular în toate cele 12 meciuri disputate de Real Madrid de la debutul anului competițional 2026/2027, păstrându-şi poarta imaculată în partidele cu Malaga şi Villarreal. Belgianul este considerat drept unul dintre cei mai valoroși portari de fotbal în activitate.

Courtois a venit la Real Madrid în 2018, iar de atunci a disputat 241 de meciuri pentru această formație de top a Spaniei și Europei. Înainte, el a jucat pentru Genk, Chelsea și Atletico Madrid.

Thibaut Courtois a făcut meciuri memorabile la Real Madrid Foto: EPAImages

Primul „El Clásico” din acest campionat îi va aduce față în față pe doi dintre favoriții la câștigarea trofeului „Ballon d'Or” (Balonul de Aur), care va fi acordat de „France Football” mâine (luni, 26 octombrie), la Londra: Lamine Yamal, de la Barcelona, ​​și Kylian Mbappé, de la Real Madrid.

Înaintea acestui duel, Barça ocupă locul 1 în La Liga, având un avans de 6 puncte față de Real Madrid (aflată pe locul 3). Atlético de Madrid ocupă în prezent locul 2, la două puncte în spatele Barcelonei, după victoria cu 1-0 obținută ieri, împotriva lui Deportivo La Coruña.

Meciul Barcelona - Real Madrid va fi transmis în România de Digi Sport și Prima Sport.