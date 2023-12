Lionel Messi ne dezvăluie că a fost „foarte nervos” pe Robert Lewandowski

Lionel Messi (36 de ani) a făcut o dezvăluire neașteptată că în timpul meciului contra Poloniei de la Campionatul Mondial din 2022 era extrem de supărat pe Robert Lewandowski.

După decernarea Balonului de aur în 2021, Lionel Messi i s-a adresat câștigătorului de atunci, Robert Lewandowski: „Vreau să îi spun lui Robert că este o onoare pentru mine să concurez cu el. Meriți un Balon de Aur, anul trecut toată lumea a căzut de acord că meritai să câștigi. Consider că France Football ar trebui să-ți dea Balonul de Aur, să ai unul, așa cum meriți”.

Replica polonezului Lewandowski nu i-a picat deloc bine lui Messi, care recunoaște că a fost furios pe polonez pentru mai bine de un an, până la Mondialul din 2022, în cadrul căruia Argentina a înfruntat-o pe Polonia.

Messi a spus cât de tare a fost deranjat și cum l-a influențat momentul.

„Declarațiile lui Lewandowski m-au deranjat, pentru că atunci când am câștigat Balonul de Aur am spus ceea ce am simțit cu adevărat. Faptul că el a vorbit în acel mod m-a deranjat.

În timpul partidei l-am ignorat pentru că eram foarte nervos și credeam că nu trebuia să spună ce a spus. Am fost foarte nervos. Dacă l-am driblat intenționat din cauza asta? Da”, a spus Messi, citat de Sportskeeda.

Între timp, cele două vedete din fotbalul internațional s-au împăcat. Messi dezvăluie:

„Apoi ne-am întâlnit, am discutat și am căzut de acord că a fost o neînțelgere. Era supărat pentru că ceea ce a spus era diferit de ce apăruse pe internet. Apoi a semnat cu Barcelona și am vorbit despre multe lucruri despre club, oraș și altele”.

Meciul disputat între Argentina și Polonia s-a desfășurat în grupa C a Campionatului Mondial. Golurile lui Mac Allister și Julian Alvarez au făcut ca naționala sud-americană să câștige grupa.