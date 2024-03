„Război civil” la Craiova lui Mititelu. Debandadă totală la olteni: bătaie între jucători în vestiar

FCU Craiova a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie, din care 5 înfrângeri, seria neagră continuând după meciul de aseară cu Petrolul (0-1). Aflată pe locul 7 în play-off, care duce la barajul pentru menținerea în Superliga, echipa olteană se află într-o debandadă totală.

Adrian Mititelu, malaxorul de antrenori, l-a instalat pentru a 10-a oară pe Nicolo Napoli la cârma echipei, probabil un record mondial. Italianul nu a reușit să redreseze echipa, bătăile și șicanele între jucători fiind la ordinea zilei la formația din Bănie. ProSport dezvăluie că, după derby-ul cu Universitatea, Dragoș Albu i-a aplicat o corecție fizică lui Yassine Bahassa, ei doi bătându-se chiar în vestiar.

”După meciul cu CS U, pierdut 1-2, fotbaliștii au început să își reproșeze lucruri în vestiar. La un moment dat, Albu i-a spus ceva lui Bahassa, iar francezul a replicat. Ceva de genul „eu oricum plec”. Totul s-a aprins imediat între ei și s-au „trosnit”. Îmbrânceli, pumni, picioare. Bătaie ca la carte, dar fără urmări grave pentru niciunul. S-au descărcat tensiuni acumulate de multă vreme”, a povestit o sursă apropiată clubului, pentru ProSport.

Bauza: Jucătorii sunt de rahat

De altfel, la finalul meciului de aseară cu Petrolul, situația tensionată de la FCU Craiova a fost confirmată și de răbufnirea vedetei Juan Bauza. Acesta a fost auzit spunând suporterilor olteni: „I am playing alone! The rest are bullshit! (nr. „Joc singur. Restul sunt de rahat!)”. Asta deși argentinianul nu a avut nicio realizare: nu a trimis niciun șut spre poartă și a pierdut 11 mingi.

Ruptura dintre jucători ar putea fi o explicație pentru paradoxul prin care trece FCU Craiova, care are un lot valoros din punct de vedere sportiv, dar echipa se află în subsolul clasamentului.

Superliga, play-out, prima etapă

Vineri

U Cluj - Botoșani 3-0

Sâmbătă

Oțelul - Poli Iași 1-0

Duminică

Hermannstadt - Dinamo 3-0

Luni

UTA - Voluntari 4-3

Petrolul - FC U Craiova 1-0

Clasament

1. U Cluj 24 de puncte

2. UTA 23p

3. Hermannstadt 23p

4. Petrolul 21p*

5. Oțelul 20p

6. Poli Iași 17p*

7. FCU Craiova 16p*

8. Dinamo 15p*

9. Voluntari 14p

10. Botoșani 11p

*Echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.