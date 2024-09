O medalie olimpică pierdută a traumatizat-o pe Jordan Chiles (23 de ani). În SUA, aceasta a fost copleșită de lacrimi, în prima ei apariție televizată de după JO 2024. Gimnasta de culoare a vorbit cu vocea tremurând la un eveniment Forbes dedicat femeilor.

„Cel mai important lucru care mi s-a luat...“, și-a început Chiles discursul, după care a fost nevoită să-și lase capul jos. Copleșită de lacrimi, americanca a avut nevoie de câteva secunde pentru a se calma. „Mi s-a luat acea recunoștință. Nu doar cea sportivă, dar și cea pentru omul care sunt. Pentru mine, tot ce s-a întâmplat nu e despre medalie. E vorba despre culoarea pielii mele. Am ajuns să-mi pierd pasiunea pentru sport, încă o dată, la fel ca în 2018. Atunci, am fost abuzată verbal și emoțional de un antrenor. Acum, am fost lăsat în beznă, pur și simplu“, a spus Chiles.

Aceasta a făcut apoi referire la celebra fotografie de după concursul olimpic la sol, cu trei sportive de culoare ajunse pe podium.

„Am scris istorie și voi continua să fac istorie. Am obținut (n.r. – performanța olimpică) în mod cinstit. Am respectat regulamentul, antrenoarea mea a respectat regulamentul (n.r. – cu referire la timpul alocat pentru depunerea contestației). Am făcut totul ca la carte! Dar apoi mi s-a luat totul, am fost lăsată în beznă, iar toate astea în numele gimnasticii“, a adăugat sportiva de 23 de ani.