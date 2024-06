Italia, caz de Dosarele X la Euro 2024: eliminarea naționalei vine după două rezultate tari

Cândva, turneele finale erau de neconceput fără Squadra Azzurra. Acum, am asistat la două Mondiale succesive fără Azzurri, în 2022 și 2018, contraperformanță care a fost compensată de câștigarea titlului continental, la Euro 2020.

Chiar dacă triumful de la ultimul European a mai „reparat“ imaginea șifonată a fotbalului italian, în realitate, această țară suferă la nivelul primei reprezentative. Iar încă o confirmare a venit acum, la Euro 2024. Unde Italia, din postura de campioana en-titre, a evitat, cu mare noroc, eliminarea încă din faza grupelor! Fiindcă s-a strecurat, în optimi, doar datorită golului lui Zaccagni din minutul 90+8, la ultima fază a confruntării cu Croația (1-1). Oricum, remiza smulsă a amânat doar inevitabilul și anume eliminarea prematură din competiție. Pentru că, în duelul cu Elveția din optimi, Italia a fost învinsă fără drept de apel. Discursul portarului Gianluigi Donnarumma (25 de ani) spune totul: „E inacceptabil, am fost foarte slabi tot meciul. Asta e realitatea. Am jucat teribil de slab, mai ales în prima parte. Doare, doare foarte tare. Ne prezentăm scuzele. Am dezamăgit şi Elveţia merită calificarea“.

Italia suferă la nivelul echipei naționale, în condițiile în care cluburile din Serie A tocmai au bifat încă o stagiune reușită în competițiile UEFA. Fiorentina a jucat finala Conference League, chiar dacă a fost învinsă de Olympiakos, scor 0-1. Iar în Europa League, Atalanta și AS Roma au avansat până în semifinale, după care, în ultimul act, Atalanta a zdrobit Leverkusen, scor 3-0!

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen, 19.00): Anglia – Slovacia

30 iunie (Koln, 22.00): Spania – Georgia

1 iulie (Frankfurt, 19.00): Franța – Belgia

1 iulie (Frankfurt, 22.00): Portugalia – Slovenia

2 iulie (Munchen, 19.00): România – Olanda

2 iulie (Leipzig, 22.00): Austria – Turcia