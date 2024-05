Iordănescu, pus la zid după ce nu l-a convocat pe Mitriță la Euro 2024. „E jupân, face ce vrea cu echipa”

Edi Iordănescu a anunțat astăzi lotul de 28 de jucători pentru amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein, după cele două jocuri urmând să fie definitivată lista de 26 care va fi anunțată la UEFA pentru Euro 2024. Selecționerul nu a convocat 3 jucători despre care s-a spus că ar fi ajutat naționala la turneul final: Louis Munteanu, Vlad Chiricheș și Alexandru Mitriță.

Dacă în ceea ce-l privește pe atacantul Farului lucrurile sunt discutabile, Chiricheș avea șanse mici să ajungă la Euro, după ce a fost mai mult accidentat. În cazul lui Alex Mitriță, este evidentă o ruptură între antrenorul naționalei și mijlocașul oltean, evoluțiile acestuia în tricoul Universității fiind convingătoare.

Sorin Cârțu a comentat decizia lui Edi Iordănescu de a nu-l include pe Alexandru Mitriță în lotul pentru Euro 2024. Fotbalistul cu cifre excelente - 16 goluri și 14 pase decisive în 35 de meciuri în acest sezon din Superliga - a fost ocolit din nou de selecționer și e sfătuit de legenda Craiovei „să uite cât mai repede de relația asta și să-și vadă de viața lui”.

E decizia lui Iordănescu și n-ai ce să-i faci

„Eu eram sigur că nu-l ia! A avut cifre, dar dacă el (n.r. Edi Iordănescu) le ignoră, acum ce să-i faci? E jupânul, echipa lui s-a calificat și face ce vrea! Antrenorul e suveran! Poate că și i-a pus în cap pe cei din Oltenia, dar ce-l interesează pe el?

E decizia lui și n-ai ce să-i faci! Și eu am fost antrenor și am avut parte de momente în care a trebuit să iau decizii și am nemulțumit lumea. Uneori a ieșit bine, alteori nu și au avut ei dreptate... Asta e! Din punctul meu de vedere, eu zic că trebuia să facă parte din lot! Dar întotdeauna am zis că n-o să-l ia. Mitriță să-și vadă de viața lui de fotbalist, să ia deciziile cele mai bune pentru el, duminică să facă o partidă mare și să califice echipa în Conference și să uite de relația asta!”, a mărturisit Sorin Cârțu pnttru gsp.ro.

Lotul final pentru Campionatul European va fi anunțat imediat după amicalele cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie). România joacă la Euro cu Ucraina (17 iunie, Munchen), Belgia (22 iunie, Koln) și Slovacia (26 iunie, Frankfurt) în grupa E.

Lotul preliminar al României pentru Euro 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20 selecții/0 goluri), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1)

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0)

* Dintre aceștia, Edi Iordănescu va mai renunța la doi jucători pentru Euro 2024