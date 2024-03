Ion Țiriac pleacă să împuște animale. „Un cerb ajuns la vârsta respectabilă trebuie să fie vânat”

Ion Țiriac este cel mai cunoscut român amator de vânătoare. Blamat deseori pentru hobby-ul său în care omoară animale, fostul jucător de tenis s-a apărat mereu spunând că, prin acest ”sport”, de fapt le salvează. Potrivit omului de afaceri, taxele de vânătoare plătite de el sunt folosite de localnici pentru a îngriji animalele. Asta deși există și opțiunea de a contribui la salvarea unor specii și fără să le omori.

Bine-cunoscut pentru organizarea unor partide de vânătoare pentru parteneri de afaceri şi prieteni influenți din întreaga lume, Ion Țiriac a dezvăluit că pleacă în căutarea recordului mondial în Noua Zeelandă și Namibia. „Săptămâna viitoare sunt în Noua Zeelandă. În Noua Zeelandă fac o treabă care este astăzi foarte nepopulară, vânătoare. Adică a ajuns un cerb la vârsta respectabilă la care trebuie să fie vânat. Având în vedere că are atâtea puncte că s-ar putea să fie un record mondial, mă duc până acolo să văd despre ce e vorba”, a dezvăluit Ion Țiriac în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”.

A împușcat doi elefanți în ”carieră”

Omul de afaceri va zbura și spre Namibia, unde este „fericitul posesor al unei mari întinderi”. ”E o proprietate care mi-e tare dragă și eu sunt Africa addict. De 60 de ani eu am fost în Africa cel puțin o dată la vânătoare. Vânez tot ce se poate vâna și este ajuns la timpul de a vâna. De exemplu, elefant. Eu în 60 de ani am vânat doi elefanți. Și-am văzut mii, zeci de mii!”, a declarat Ion Țiriac.

Fostul jucător de tenis spune și de ce s-a orientat spre vânătoare: ”Fac bine, ce face fiecare la o vârstă respectabilă. 84 de ani i-am împlinit de mult, de mult de tot. Am încercat să mă gândesc să câștig Roland Garros din nou, dar am renunțat la gândul ăsta. Am încercat să iau o rachetă de tenis în mână, nu-mi aduc aminte cum se face. Ce să fac?”.