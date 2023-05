INTERVIU Alexandru Corneschi, cel mai rapid maratonist român. Cui îi dedică toate victoriile. „Îl port în gând tot timpul” VIDEO

Alexandru Corneschi, cel mai rapid maratonist român, a obținut, duminică, locul 5 la Semimaratonul Bucureștiului. Spune că nu a putut să se antreneze la capacitate maximă, din cauza unei accidentări recente, însă a terminat cursa cu zâmbetul pe buze și asta este cel mai important.

El a dezvăluit, într-un interviu Adevărul, de unde a pornit pasiunea sa pentru atletism și ce persoană dragă se află în spatele meritelor sale.

Atletul, în vârstă de 32 de ani, din Botoșani, și-a făcut debutul pe 1 aprilie 2006, la Concursul Național de cros pentru juniori. Atunci a obținut și prima medalie, cu echipa. După ce a simțit gustul victoriei și emoția de a fi pe podiu, a început și să muncească din greu și să dea tot ce avea mai bun din el, la antrenamente.

El a fost nelipsit de la cea de-a 12-a ediție OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON, care a avut loc în zilele de 13 și 14 mai.

Locul 5 la Semimaratonul Bucureștiului 2023

Cum ești și cum a fost cursa de astăzi?

Sunt bine, mă simt bine și cursa a fost senzațională.

Pe ce loc ai ieșit?

Locul 5 și cred că am fost primul român care a terminat la Semimaraton. O cursă bună pentru mine, în perioada aceasta. Sunt, oarecum, într-o pauză competițională. Să zicem „pauză competițională”. Sunt undeva la 80% din condiția mea, pe care mi-aș dori-o, la momentul actual, dar a sunt mulțumit.

E un loc bun, te așteptai?

Mă așteptam să fiu fugărit de ceilalți sportivi, mă așteptam la un loc 5. Știam că sunt câțiva sportivi străini care sunt mult mai antrenați decât mine, la momentul actual. Cum ziceam, voiam un antrenament bun, voiam să mă bucur de cursă și să termin cu zâmbetul pe buze și așa am făcut.

Cum a fost rezultatul de astăzi, comparativ cu celelalte dăți?

Cred că e cel mai slab loc pe care l-am obținut, până acum, la București. Am câștigat Maratonul Internațional București, anul trecut și sunt primul român care a făcut lucrul ăsta, iar la Semimaraton am venit pe podium, în primele trei. Am ieșit și pe locul 2 și pe 3 și pe 1, deci am avut câteva podiumuri.

Ce timp ai scos?

O oră și șapte. Mi-aș fi dorit o oră și șase, ca la antrenament. Recunosc că, la un moment dat, mă luase așa, puțină lene pe traseu și câțiva kilometri am fost furat de peisaj și nu m-am mai focusat. Am pierdut câteva secunde, dar per total sunt mulțumit.

A câta participare este la Semimaraton?

Sincer, nu știu să îți spun, cred că am vreo 6-7 ediții. Și la Maraton și la Semimaraton sunt, cumva, din familie aici și mă simt foarte bine. Sper să nu mă opresc prea curând din a participa la evenimentele din București.

Ce urmează, pentru tine, pe viitor?

Va fi o toamnă plină pentru mine, dar până în toamnă voi avea câteva curse montane, la fel, tratate pur și simplu ca un antrenament. Vreau să mai schimb și suprafața, pentru că am 20 de ani de performanță, mă antrenez de foarte mult timp pe asfalt și încerc să mai schimb puțin peisajul. Așa că, urmează câteva competiții la munte, dar în principal, toamna va fi foarte încărcată și, sper eu, să dau un rezultat cât mai bun la proba de Maraton.

De unde a pornit pasiunea lui Alexandru Corneschi pentru atletism

De cât timp te antrenezi?

În total, undeva la 20 de ani, din care 18 ani de performanță.

De unde a pornit această pasiune a ta?

Eu eram energic de mic, iar cea mai mare pedeapsă a mea era cea de a sta în casă. Tatăl meu a fost cel care mi-a zis să fac sport, într-un cadru mai organizat. A durat ceva până să încep să îndrăgesc sportul într-un cadru organizat, dar uite-mă că, după 18 ani, încă nu m-am plictisit.

Deci, cumva, tatălui tău are o parte din merite?

Pe tata îl port în gând tot timpul. De fiecare dată înainte de concurs mă sună, mă întreabă dacă sunt pregătit, mă întreabă cum mă simt și la final îmi spune să alerg și pentru el.

Unde anume ai început să te antrenezi?

Eu sunt din Botoșani, acolo am început sportul. Acolo am început să iubesc alergarea. Am avut parte de o antrenoare care mi-a fost ca o mamă. A avut grijă de mine și a știut să îmi arate sportul în așa fel încât să nu îl urăsc.

Până la urmă, alergatul a fost prima ta dragoste?

Atletismul nu a fost prima mea dragoste. Eu îndrăgeam cam orice sport care implica efort, transpirație, dar în copilărie, în cartierul unde am crescut, fotbalul era pe primul plan. Mi-a plăcut de mic fotbalul, jucam mult, mereu cu băieții de la scările alăturate, dar tatăl meu a sesizat că indiferent ce făceam, ajungeam acasă cu tricoul ud, transpirat tot, obosit, așa că s-a gândit să îmi consum energia într-un mod mai organizat. Și a zis să încercăm la Liceul Sportiv. Eram hotărât să merg acolo pentru fotbal. Dar întâmplarea a fost că am văzut un antrenament al fotbaliștilor de acolo și nu mi-a plăcut: trebuia să fie o echipă, dar nu asta am văzut. Trăgea fiecare pentru el. Nu am văzut o pasă și, clar, nu aducea a joc de echipă. Atunci mi-am spus că dacă tot sunt muncitor și îmi place să fac performanță, să îmi aleg ceva mai individualizat. Așa am ajuns la atletism. Am început antrenamentele, chiar dacă nu îmi plăcea foarte mult. Simțeam că efortul este destul de mare și în primă fază încercam să mai trag chiulul de la câte o ședință de pregătire. Vedeam că sunt destul de bun la viteză – băteam colegi care aveau câțiva ani de antrenament, asta în condițiile în care eu am început atletismul în clasa a șasea. Ei aveau șase ani de experiență în plus față de mine, dar nu făceau față la viteză. Dar, în Moldova, cam toți atleții vin pe partea de fond și semifond, pentru că nu avem bază bună de antrenament pe stadioane. Așa că am început alergările pentru crosuri și apoi pentru campionatele pe pistă.

Cum și de ce i-ai încuraja pe alți oameni să se apuce de alergat?

De vreo 5-6 ani conduc și o mare comunitate de alergători din București. Numărul celor înscriși a crescut, de la an la an. Noi încercăm să îi îndrumăm pe oameni pentru măcar o jumătate de oră de sport, dar dacă nu ies și nu fac asta cel puțin de două-trei ori pe săptămână, nu vor înțelege bucuria și nu vor vedea beneficiile sportului.

Performanțele lui Alexandru Corneschi

* campion national en-titre în proba de maraton (42,195 km)

* Se pregateste pentru Jocurile Olimpice - Pentru a ajunge acolo e nevoie de o cursă infernală, încheiată în mai puţin de 2 ore, 11 minute şi 30 de secunde, cât e baremul olimpic.

* Locul 1 la Semimaratonul de la Atena, unde a făcut record de traseu (martie, 2022)

* Campion Național Maraton (2021)

* Vice-campion Național Semimaraton (2021)

* Campion Balcanic Semimaraton (2021)

* Campion Național 50km cu Record Național (2:52:27) (2021)

* Campion Național 10km - Șosea (2021)

* Campion Național 10km - Cros (2021)

* este legitimat la CSM Craiova din anul 2016, după transferul de la CSM Bacău

* În luna aprilie 2022, Alexandru Corneschi s-a calificat la Campionatul European de Maraton de la Munchen după un rezultat fabulos: a trecut linia de finiș în 2 ore, 14 minute și 01 secunde, personal best! La European, Corneschi a încheiat cursa pe locul 38 (2 ore, 18 minute, 59 de secunde).

* În octombrie 2022, Corneschi a câștigat și Maratonul Bucureștiului, a alergat 42 de kilometri în două ore și 16 minute.

* Pentru tatăl său, Alexandru a alergat, de foarte multe ori, în curse caritabile.