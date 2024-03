Înfricoșătorul Mouratoglou: o româncă a fost nevoită să-i ceară scuze, în mod public, din cauza poveștii cu Halep

Suspendarea Simonei Halep (32 de ani) pentru dopaj a fost comentată, în ultimul an și jumătate, de foarte mulți oameni, unii chiar fără nicio legătură cu fenomenul sportiv. Explicația e simplă: avem de-a face cu un caz ultramediatizat și, de aceea, în unele situații, au fost oameni care au încercat să se facă remarcați pe cârca Simonei! Nu mereu însă aceasta s-a dovedit a fi o strategie bună. Necazul în care s-a băgat singură Maria Sara Popa (471 WTA) ne demonstrează acest lucru.

O jucătoare de doar 18 ani, aflată la început de drum, Maria Sara Popa și-a creat singură o „durere de cap“, vorbind pentru Antena Sport despre cazul Halep! Și nici n-a avut inspirația de a se rezuma la niște declarații banale, cum s-au tot oferit în această poveste, de încurajare pentru „Simo“. În schimb, Maria Sara Popa s-a luat de însuși Patrick Mouratoglou (53 de ani) și Academia sa de tenis.

„Am fost acolo (n.r. – la Academia Mouratoglou) când aveam 12 ani. Am jucat la Academia Mouratoglou. E adevărat că de la o vârstă fragedă li se dau sportivilor nişte substanţe. La juniori nu te controlează cei de la antidoping. Te lasă un pic să mai creşti, să împlineşti 17 ani şi de atunci încep controalele mai intens. Există sportivi care iau acele substanţe, numai că nu sunt prinşi pentru că ştiu exact când să elimine substanţa şi ştiu exact când să le ia. N-am luat niciodată. Dar nu pot să bag mâna în foc pentru ceilalţi sportivi“, a spus jucătoarea de 18 ani, lăsând de înțeles că la Academia Mouratgolou se petrec lucruri necurate!

Firește, declarațiile oferite de Maria Sara Popa pentru Antena Sport au ajuns și în presa internațională. Și au creat un scandal pentru sportiva din România. Deși n-a pomenit acest lucru, ea a fost amenințată că va fi dată în judecată de Academia Mouratoglou. Drept urmare, pentru a evita acest necaz, românca a fost obligată să-și ceară scuze pentru ce a zis.

„Salutare tuturor. Îmi cer scuze pentru că l-am ofensat pe Patrick Mouratoglou și pentru ce am spus despre Academia sa. Eu n-am fost niciodată un membru al Academiei Mouratoglou. Am jucat acolo, la un turneu Under 12, în 2017. Încă o dată, îmi cer scuze, cu sinceritate, pentru tot ceea ce s-a întâmplat“, a scris Maria Sara Popa pe Instagram, într-o tentativă disperată de a scăpa de un proces cu Mouratoglou și Academia sa.