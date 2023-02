În căutarea performanței: Cum au reușit motociclismul viteză și IT-ul să facă echipă bună împreună

MTS Motorsport România și compania românească de IT EXE Software au făcut echipă în căutarea performanței, vreme de două sezoane la rând.

„Să sprijinim sportul, sub orice formă posibilă, a fost o bucurie pentru noi. Rămân în urmă patru ani, în care am trăit la cote maxime fiecare cursă la care am fost prezenți și în care ne-am bucurat pentru orice reușită, oricât de mică, a băieților de la Team BMR – EXE Software și, mai apoi, a celor de la MTS Motorsport România – EXE Software. Suntem mulțumiți că am reușit să lăsăm ceva în urmă și le dorim mult succes pe mai departe”, a declarat CEO-ul companiei Sorin Cosmescu.

Formată în timpul pandemiei, echipa MTS Motorsport România nu a avut deloc o misiune ușoară, dar a reușit să se adapteze din mers, atât în ceea ce privește antrenamentul piloților, cât și partea tehnică, mai puțin văzută, a acestui sport. Echipa a plusat nu doar în zona competițională competițională, ci a încercat să aducă atmosfera din marile campionate ale lumii și a plusat în ceea ce privește partea de merchandising, contribuind la dezvoltarea comunității de motociclism viteză.

Despre EXE Software

EXE Software este una dintre cele mai mari companii românești de IT din țara noastră, fiind înființată în anul 2001 și având produse și servicii livrate în cinci din cele șapte continente din lume. Organizația este specializată în furnizarea de soluții și servicii IT de tip enterprise, susținând îmbunătățirea performanțelor și eficienței proceselor de business din interiorul fiecărei companii din portofoliul său de clienți. Cu peste 200 de proiecte la activ, EXE Software este partener certificat Microsoft Gold și și-a clădit reputația dezvoltând și implementând soluții pentru data management, resource management, workflow management, field data collection și data analysis.