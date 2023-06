Ilie Năstase, savuros despre Djokovici și Nadal: Verdictul său va naște multe reacții

Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 1 ATP) și-a trecut în cont, la Roland Garros, Grand Slam-ul cu numărul 23 și, odată cu această performanță, și-a adjudecat titlul onorific de G.O.A.T (Greatest Of All Times), atribuit celui mai bun jucător al tuturor timpurilor. Ca de obicei însă, în astfel de discuții, nu poate exista unanimitate. Deși, după cum Adevărul a arătat aici, Nole are de acum zece argumente zdrobitoare în favoarea sa.

Dincolo de această discuție, privind titlul de G.O.A.T, ne confruntăm cu o realitate de necontestat: am avut norocul, cu toții, de a fi contemporani cu trei titani ai tenisului: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovici. Vorbim despre trei sportivi uriași și cine duce discuția într-o altă direcție, pentru a-și justifica problemele cu vreunul dintre ei, mai degrabă, își dă un autogol.

Tocmai de aceea, merită parcurse declarațiile lui Ilie Năstase (76 de ani) despre aceste comparații, oferite pentru gsp.ro. „Nasty“, primul lider ATP din istorie, a avut și el defectele sale de caracter, ca orice om de altfel, însă e respectat și astăzi, la nivel mondial, pentru rezultatele sale spectaculoase, ca sportiv.

Ce a spus Ilie Năstase?

*Nu cred că e o luptă personală între el (n.r.- Djokovici) și Nadal. Nu văd lucrul ăsta. Așa s-a întâmplat, nu? Putea fi invers, putea să fie Nadal cu 23 (n.r. – de Grand Slam-uri). Sunt acolo amândoi, apropiați unul de altul. Mai contează acum că a luat unul în plus? (n.r. – Djokovici).

*Pentru Djokovici contează, dar eu nu cred că Nadal e gelos pe lucrul ăsta. Altcineva ar trebui să fie gelos pe el, că a luat de 14 ori Roland Garros. Mai grele sunt alea 14 decât cele 23 ale lui Djokovici. Ca să știți și voi, să câștigi pe zgură de 14 ori la Roland Garros?! Nu cred că se mai naște alt jucător care să facă treaba asta.

*Sunt toți acolo, e și Federer. Să nu-i uităm și pe cei de dinainte, pe Borg, pe Rod Laver, care a făcut de două ori Slam-ul calendaristic, pe Sampras. Sau alții, pe care noi i-am uitat. Agassi, de exemplu. Și alții. Se uită lucrurile acestea, dar copiii, chiar și ăia mai în vârstă, se uită doar la cine e campion la ora actuală.

*Eu pot să compar, că i-am văzut pe toți și am jucat cu mulți dintre ei, dar eu nu cred că ei fac treaba asta, cred că mai mult presa și sponsorii întrețin treaba asta cu Grand Slam-urile. Va fi uitat Djokovici cu aceste 23 de Grand Slam-uri, cum au fost uitați și ceilalți! Și el va fi uitat!

*Putem să stăm să ne uităm doar la recorduri, când deschidem ziarul sau revista de sport, dar nu putem să-l uităm pe Nadal, n-avem cum! Sau pe Federer, chiar dacă se retrag. O să-i vină rândul și lui Djokovici, nu?

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe trofee de Grand Slam

1. Novak Djokovici (Serbia) – 23 de trofee

2. Rafael Nadal (Spania) – 22 de trofee

3. Roger Federer (Elveția) – 20 de trofee

4. Pete Sampras (SUA) – 14 trofee

5. Roy Emerson (Australia) – 12 trofee