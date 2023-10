Ianis Hagi a împlinit astăzi 25 de ani. Dovada clară că e apreciat de cei de la Alaves

Ianis Hagi, a împlinit astăzi 25 de ani, iar echipa la care e împrumutat de Rangers, Deportivo Alaves, l-a felicitat caracterizându-l într-un mod inedit. Internaționalul român va putea să își facă un cadou în această seară, cu o victorie în meciul contra lui Villarreal.

Mijllocașul lui Alaves a intrat într-un con de umbră după accidentarea care l-a ținut un an în afara terenului. În urmă cu câteva zile, Ianis Hagi a fost însă unul dintre cele mai bune partide ale sale, fiind omul meciului în partida România - Andorra 4-0, în care a punctat o dată și a oferit o pasă decisivă. ”Tricolorul” este așteptat să continue forma bună diseară, contra lui Villarreal, mai ales că are un motiv în plus: e ziua lui.

Clubul la care evoluează în acest sezon, Deportivo Alaves, i-a făcut o urare specială pe rețelele de socializare: "Magicianul nostru preferat, proprietarul baghetei, împlinește astăzi 25 de ani! Sperăm că poți sărbători cu o victorie. Zorionak (n.r. - La mulți ani, în limba bască), Ianis Hagi!", au postat reprezentanții grupării iberice pe Instagram.

Hagi a fost folosit în 8 meciuri până acum la Alaves, fără să contribuie decisiv la un gol, dar evoluțiile sale au fost apreciate de presa spaniolă. El va reveni la finalul sezonului la Rangers, formație care nu a le-a acordat ibericilor opțiunea de cumpărare.