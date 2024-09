Hohote de râs după discursul lui Marius Șumudică: „El e ghiocelul, eu am stropitoarea"

Lui Marius Șumudică i-a mai venit inima la loc după ce Rapid a reușit a doua victorie în acest sezon, 2-1 la Clinceni cu Unirea Slobozia, scor 2-1. Antrenorul a avut la finalul partidi un discurs „marcă înregistrată”, cu care a stârnit râsete în studiourile tv.

Rareș Pop l-a salvat pe Marius Șumudică, jucătorul giuleștenilor marcând ambele goluri ale oaspeților. Recunoscător, tehnicianul instalat în urmă cu 4 etape l-a felicitat și a făcut o comparație inedită între jucătorul său și un ghiocel, asumându-și să-l ajute să „înflorească”. „Este victoria jucătorilor în totalitate. Altă atitudine, agresivitate, ocazii de gol. Nu știu dacă a existat o echipă să domine Slobozia la toate capitolele. Asta înseamnă o echipă mare, o echipă care vrea să fie mare, să revină în top. Mă bucur pentru Pop, un copil care crește.

Rapid visează la playoff

Cu transferurile care vor veni, ne batem la playoff. Atitudinea mi-a plăcut foarte mult, am avut posesia, ceea ce Rapidul nu avea înainte. Am arătat bine fizic, începem să creștem. Am devenit o echipă mai agresivă, am câștigat dueluri. Mă bucur, creștem frumos, ca ghioceii. Mi-e drag de băieții ăștia. O să vină mai mulți tineri. Cele 3 puncte înseamnă pentru moral. Eu îmi doresc să câștig cu Galațiul, dacă vom avea agresivitatea de azi o să câștigăm.

Am turbat, credeți-mă, la golul lor. Le-am arătat câte goluri au marcat din faze fixe, le-am spus cât de buni sunt la faze fixe. Cred că este singurul meci în care Rapid domină și are multe ocazii. Trebuie să câștigăm pe Giulești, am nevoie de ei să fie cum au arătat astăzi. Să fie agresivi ca în acest meci.

Ironizat de Basarab Panduru

Pe Rareș Pop l-a călcat Șerbănică la un duel, avea tendonul slab, a tras de el. Trebuie să avem grijă de el. Eu sunt cel cu stropitoarea, el e ghiocelul și trebuie să crească. Este un băiat extrem de inteligent, a avut o problemă în viață, 5 minute a fost în comă și să nu ai frică și să dai totul până la epuizare... lumea îl iubește”, s-a înfierbântat Marius Șumudică, după o victorie, totuși, cu o nou-promovată.

Declarațiile antrenorului de la Rapid au fost comentate de Baasarab Panduru, aflat în studioul unui post TV. „Avem o problemă mare! Trebuie să găsim o altă floare, cum ghiocelul? În 3-4 zile pac, capul plecat (n.r. râde). În 4 zile s-a ofilit ghiocelul. Nu e bun ghiocelul, nu e bun. Trebuie să găsim o altă floare! Că vine meciul cu Galaţi nu e bun ghiocelul (n.r. râde)”, s-a amuzat copios fostul internațional.