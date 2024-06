Halep, declarații pe care fanii nu voiau să le vadă: Simona a fost nevoită să admită, în sfârșit, un adevăr dureros

Revenirea Simonei Halep (32 de ani, 1.136 WTA) în sportul de performanță a însemnat până acum un meci pierdut în trei seturi cu Paula Badosa la Miami, pe 19 martie, și altul abandonat în setul doi, cu McCartney Kessler, la Trophee Clarins de la Paris, pe 15 mai.

De atunci, Simona a dispărut din peisajul mediatic. A reapărut pe rețelele sociale, unde a fost activă și în cele aproape 19 luni în care n-a putut juca din cauza suspendării pentru dopaj, abia miercuri. Cu o fotografie alături de Andrei Pavel, fost ocupant al locului 13 ATP, și Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open. Poza postată de Simona a fost una însoțită de un mesaj de promovare pentru Sports Festival, eveniment la care va participa pe 15 iunie, la Cluj. „All ready! Ne vedem în 10 zile la @sportsfestival“, a scris Halep.

După această postare, totuși, comercială, Simona a rupt tăcerea ieri și, într-un interviu acordat pentru știrileprotv.ro a făcut și câteva declarații de care erau interesați, în primul rând, fanii ei. Mai ales în ceea ce privește starea ei de sănătate, care a fost lăsată în „ceață“, după abandonul de la Trophee Clarins.

Cu acest prilej, constănțeanca a fost nevoită să admită, în sfârșit, că revenirea ei în tenis n-a decurs, așa cum a așteptat ea: „Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat, totuși, destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez. Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin“.

Întrebată cât de gravă e situația ei medicală, Halep a continuat cu un răspuns alarmant: „E gravă, pentru că genunchiul se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente, n-am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic. Doctorii spun că nu e atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai mai grave de acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare, că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare“.

În continuarea dialogului, Halep a recunoscut că, în acest moment, n-are vreun antrenor, după ce a renunțat la spaniolul Carlos Martinez.

„Nu, momentan nu. Trebuie să reîncep să-mi recâștig un pic încrederea în sine și după voi decide pentru o echipă, așa cum am avut întotdeauna. Momentan nu, n-am (n.r. - antrenor)“, a recunoscut Simona, încă un semn că revenirea în turnee e departe.

Întrebată dacă sunt șanse ca, pe viitor, să colaboreze, din nou, cu Darren Cahill, Halep a respins vehement acest scenariu: „Ce șansă, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Am auzit la televizor că s-a retras Djokovici și știam de la el că, dacă Djokovici se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu. Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice: <<Am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit>>. Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo“.

*Simona Halep: Dacă retragerea e luată în calcul de mine acum? Mă gândesc doar la revenire, atât.