Hagi, încântat: Farul, proces câștigat la TAS. Federația a făcut anunțul oficial

Totul merge bine pentru Gheorghe Hagi, de când și-a serbat ziua de naștere, duminică, împlinind 58 de ani. Pentru că, a doua zi, echipa sa, Farul Constanța, a redevenit lider în Superliga românească, iar acum a primit confirmarea unei victorii mari, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Farul a apelat la această instanță, după ce, spre finalul sezonului trecut, UEFA a lăsat-o fără dreptul de a participa în cupele europene după fuziunea Viitorul – Farul. La vremea respectivă, decizia forului european n-a contat, întrucât constănțenii, oricum, n-au câștigat pe teren dreptul de a evolua în competițiile continentale.

Totuși, Farul a atacat decizia la TAS, insistând că fuziunea cu Viitorul a parcurs toate etapele regulamentare și că echipa trebuie să fie lăsată în Europa, în momentul în care va obține acest drept prin rezultatele înregistrate pe teren. Iar „marinarii“ au avut câștig de cauză, ceea ce înseamnă că, în sezonul 2023-2024, pot juca în întrecerile UEFA, în cazul foarte probabil în care clasarea din intrecerea internă le va permite acest lucru.

Anunțul Federației Române de Fotbal pe site-ul oficial

*Tribunalul Arbitral al Sportului a emis în cursul zilei de luni, 6 februarie, decizia în cazul privind licența de pariticipare în competițiile europene a clubului Farul Constanța, iar în urma analizei argumentelor clubului și ale FRF a constatat validitatea acestora dispunând anularea deciziei CFCB. În ceea ce privește licența de participare a Farului Constanța în competițiile europene, UEFA o va reanaliza ținând însă cont de prevederile deciziei TAS.

Reacția clubului Farul Constanța

*Așa cum am transmis în mod oficial de acum câteva luni de zile, clubul nostru a continuat demersul juridic referitor la dreptul de participare în competitiile europene.

*În cursul zilei de ieri am primit cu satisfacție Decizia Tribunalului Sportiv de la Laussane (TAS) prin care se consfințește că Farul Constanța are dreptul de a solicita licența UEFA pentru participarea în competițiile europene din acest an.

Superliga, etapa a 24-a

Vineri

Chindia – UTA 2-1

„U“ Craiova – Universitatea Cluj 5-0

Sâmbătă

Hermannstadt – FC Argeș 1-1

Rapid – Voluntari 4-1

Duminică

Mioveni – Sepsi 1-1

CFR Cluj – FCSB 0-1

Luni

Botoșani – Petrolul 5-0

Farul Constanța – CS U Craiova 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 24 15 6 3 47-25 51

2. CFR Cluj 24 16 2 6 38-20 50

3. Rapid 24 13 6 5 34-20 45

4. FCSB 24 13 5 6 40-28 44

5. CS U Craiova 24 12 5 7 30-24 41

6. Sepsi 23 9 6 8 36-21 33

7. Botoșani 24 7 9 8 25-34 30

8. Petrolul Ploiești 24 9 3 12 22-32 30

9. Chindia Târgoviște 24 7 7 10 27-33 28

10. „U“ Craiova 1948 23 7 6 10 27-25 27

11. Voluntari 24 6 8 10 21-27 26

12. Hermannstadt 24 9 7 8 27-24 25*

13. FC Argeș 24 6 7 11 19-34 25

14. Universitatea Cluj 24 5 8 11 16-29 23

15. UTA 24 4 8 12 21-34 20

16. Mioveni 24 3 7 14 17-37 16

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.