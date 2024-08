Hagi, exploziv: atac la Rangers, după ce Ianis a fost trimis la echipa a doua. „Urât! Interese meschine“ VIDEO

Gheorghe Hagi (59 de ani) a „fiert“, în ultimele săptămâni, văzând cum fiul său, Ianis (25 de ani), a fost exclus de la prima echipă a celor de la Rangers și trimis la formația secundă. Asta deoarece gruparea din Glasgow nu mai are nevoie de mijlocașul român. Și, practic, se chinuiește să scape de el și de salariul său mare, de aproximativ 1,3 milioane de euro pe sezon!

Dacă în stagiunea precedentă, Ianis Hagi a fost împrumutat la Alaves, în Spania – unde, de asemenea, a jucat foarte puțin – acum, Rangers și-a propus vânzarea definitivă a internaționalului român.

La un moment dat, s-a vehiculat că Ianis va ajunge la Rapid, însă această variantă a fost respinsă categoric de Gheorghe Hagi, luni, după remiza cu UTA (1-1). Pornind de aici, managerul Farului s-a enervat, treptat, și a pus tunurile pe gruparea din Scoția pentru felul în care e tratat fiul său, în acest moment.

Ce a spus Gheorghe Hagi despre Ianis și Rangers?

*Ianis nu vine (n.r. – înapoi în țară), rămâne afară. El are contract cu Rangers. Apoi, ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur. Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare se întâmplă așa ceva, scuzați-mă. Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare?

*Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu. Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când n-a mai fost, n-a mai câștigat.

*Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul, după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa... Unde am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe! Ăsta e punctul meu de vedere, ca fost mare fotbalist. El a dat totul pentru Rangers, e iubit de public, cum să nu se antreneze cu echipa mare? E singurul lor jucător de națională. Ce interese sunt acolo? Până unde au ajuns interesele?! E jucătorul care v-a făcut campioni alături de ceilalți, de Gerrard și de ceilalți! Și tânăr, are 25 de ani. Și e singurul care a fost la Euro 2024, jucând.

*În Vest, unde credem că există exemple. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva, la interese atât de meschine. Meschine! E grav că se întâmplă așa ceva.

*El i-a respectat pe toți, a făcut bine acolo. Antrenorul i-a zis «ori te antrenezi singur, ori cu echipa a doua». A fost trimis acolo. Antrenorul i-a zis, nu cum spune el, că nu a făcut nimic. El i-a zis! E dureros. Îl arunci. E un jucător valoros, când a fost el acolo, Rangers a câștigat campionatul.

*E oare întâmplare? Sunt niște fapte! Eu le spun acum, ca să au audă și ei (n.r. – scoțienii). Dacă acolo se face așa, păi în România e posibil orice. Dacă în Anglia s-a ajuns la așa ceva... El mai are contract un an cu Rangers, nu doi sau trei.

*Chestia gravă e că el s-a întors (n.r. – după vacanță) și nu s-a dus să se antreneze cu echipa mare, unde și-a rupt piciorul, unde a stat un an și ceva. Iar înainte a ieșit campion, deci a dovedit că e super. La 22 de ani, a ieșit cel mai bun pasator. Acum nu mai e bun, că zice un director și un antrenor. Păi, dacă la ei se întâmplă asta, la noi ce să mai zicem?

