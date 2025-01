Guvernul Ciolacu 2 a pus șef la ANS un personaj controversat

Constantin-Bogdan Matei (44 de ani), fost parlamentar PSD, a fost numit președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport, a decis Guvernul Ciolacu 2, care a publicat decizia luni seară în Monitorul Oficial.

Matei îi ia locul lui Thomas-Răzvan Moldovan (48 de ani), lăsat președinte interimar al ANS după ce Elisabeta Lipă a eliberat postul.

Constantin-Bogdan Matei, cel care a ocupat postul de ministru al Sportului între 20 noiembrie 2018 – 4 noiembrie 2019, în mandatul premierului Viorica Dăncilă.

Corigent la titularizare

Matei are un trecut cu multe controverse. Suplinitor de Educație Fizică, a luat la titularizare în primul an, în 2006, nota 2,75. Pe atunci avea 25 de ani. Un an mai târziu a primit 5,25 și a reușit nota de trecere abia în 2012, la un an după ce s-a înscris în PSD.

Constantin-Bogdan Matei susține că a jucat fotbal la Universitatea Sibiu la începutul anilor 2000, în al treilea eșalon.

La începutul mandatului de parlamentar, Matei a fost autorul unei gafe hilare. El a căzut în plasa întinsă de jurnaliști. Social-democratul a crezut că pe masa aleşilor va ajunge la vot şi Codul lui Hammurabi, adică o serie de legi de acum 3.700 ani!