Gigi Becali sfidează Generația de Aur. Luptă teribilă pentru titlu în 2025

Anul fotbalistic intern s-a încheiat aseară, iar pentru partea a doua a sezonului, Generația de Aur, care s-a „copt” în antrenorat, dă grosul tehnicienilor din play-off.

Odată cu Poli Iași - FCSB 0-2 s-a terminat prima parte a campionatului în România. Din cele 6 formații care vor începe 2025 pe poziții de play-off după 21 de runde, 3 provin din Generația de Aur. Este vorba despre Neluțu Sabău („U” Cluj), Costel Gâlcă (Universitatea Craiova) și Dan Petrescu (CFR Cluj).

„Bursucul” tocmai a fost confirmat la gruparea din Ardeal. „Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situația și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a spus Varga, citat de Prosport.

La celelalte formații din play-off activează Gigi Becali (care și-a asumat rol de patron-antrenor la FCSB), Zeljko Kopic (Dinamo) și Mehmet Topal (Petrolul).

Campioana FCSB rămâne echipa de bătut în această stagiune, chiar dacă este implicată și pe frontul european.

Tot din Generația de Aur, antrenorii Gică Hagi (Farul), Liviu Ciobotariu (FC Botoșani) și Dorinel Munteanu (Oțelul) se vor bate în play-out.