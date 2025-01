Gigi Becali pune tunurile pe antrenori pentru eșecul cu Manchester United. „Nu mai joacă așa vreodată”

FCSB a pierdut aseară în ultima etapă a grupei Europa League, 0-2 cu Manchester United și va juca în playoff, contra lui Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) sau PAOK Salonic (Grecia). Adversara va fi stabilită la tragerea la sorți programată astăzi la ora 14.00.

După partida cu englezii, patronul Gigi Becali a declarat că Manchester a fost clar echipa mai bună, dar că tactica aleasă de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cu 5 fundași, a fost falimentară.

Gigi Becali a văzut ce înseamnă fotbalul

„Emoții nu am avut. Am avut un gând: chiar dacă ne bat, ne bate Manchester United, până la urmă. Eram deja calificați în play-off. Nicio problemă, mai jucăm două meciuri în plus. Mai mulți bani. Categoric, a fost valoarea mai mare, însă am tras niște concluzii importante. Am văzut ce înseamnă fotbalul. Niciodată în viața asta nu voi mai juca cu echipe mari să mă apăr. E adevărat, te duce și jocul acolo. Dacă vrei să ții minte, ai nevoie de doi sau trei jucători de calitate. Tactica asta cu 5 pe fund... opt jucători de la noi nu participau pe faza ofensivă!

Nu poți să dai gol cu Manchester United așa. Fotbalul este ca să îl joci, e adevărat că am avut și bara aia... Trebuie să ții mingea la tine. Asta nu a fost ideea mea, habar-n-am de tactica asta. Ei au spus așa, ei se pricep la fotbal, dar, de acum, nu va mai fi așa vreodată. Nu mai jucăm să ne apărăm toți!”, a declarat Gigi Becali la GSP Live, după partida din Europa League.

Nemulțimit de abordarea antrenorilor

Patronul FCSB a mărturisit că le va impune celor doi antrenori să nu mai apeleze vreodată la această tactică. ”Nu voi mai juca niciodată așa! Am avut ceva noroc, s-a întâmplat cu bara aceea, însă acesta nu este fotbal, cu mingea doar la adversar. Cum să poți câștiga un meci așa?! Tănase, Bîrligea, apărarea au luptat, însă Șut chiar nu mi-a plăcut, însă m-au mulțumit toți. Asta e calitatea lor. Ce să îi zici lui Ngezana sau lui Dawa, Popescu? Au jucat! Ce să îi zici lui Tănase sau Bîrligea? Au muncit și au luptat. Nu sunt mulțumit de antrenori, de cum au abordat jocul”.