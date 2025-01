LIVETEXT / Liga Europa: FCSB - Manchester United, azi, ora 22.00. Amorim l-a remarcat pe Miculescu

Campioana României la fotbal își joacă astă-seară, de la ora 22.00, viitorul european într-o partidă explozivă cu Manchester United.

FCSB - MANCHESTER UNITED 0-0 / LIVE

AICI, cotele la pariuri

UPDATE. Au sosit „diavolii”

United a venit aseară în Capitală. Ruben Amorim, 40 de ani, a sosit la conferința de presă direct de la aeroport, în timp ce echipa a mers la hotel, fără să efectueze antrenament pe „Arena Națională”.

„Cunosc echipa (n.r. - pe FCSB), am studiat-o în pregătirea meciului. Este o echipă diferită uneori în Europa, fără multă posesie, cu un atacant (Daniel Bîrligea) foarte rapid pe tranziție, un Miculescu foarte bun cu piciorul lui stâng, doi fundași centrali foarte buni în dueluri, doi fundași laterali care fac toată banda timp de 90 de minute”, a spus managerul portughez.

////////////////

În ultima etapă din grupele Ligii Europa la fotbal, FCSB are în față un adversar de talie mondială, în această seară, de la ora 22.00. Pe „Arena Națională” vine Manchester United, formație aflată într-un moment de criză în Premier League. Este o perioadă propice pentru campioana României să dea lovitura și să obțină un rezultat istoric, având în spate peste 50.000 de suporteri.

Meciul FCSB-ului cu Manchester United are o miză uriașă pentru ambele echipe: calificarea directă în optimile Europa League, asigurată de echipa care va câștiga. Cele două pot prinde Top 8 și cu un egal, însă doar în puțin probabilul scenariul în care rezultatele din celelalte partide le vor fi favorabile.

Campioana caută atacant

Gigi Becali, 66 de ani, îi așteaptă pe „diavoli” înconjurat permanent de călugări în Palatul său de lângă sediul Guvernului. Omul de afaceri și-ar dori să transfere la FCSB un atacant care să-i facă concurență lui Daniel Bîrligea. Acesta este din start convins că nu-i poate transfera pe Louis Munteanu și Denis Alibec, atacanții de la CFR Cluj și Farul. „Mijlocaș nu-mi mai trebuie, îl am pe Cisotti. Am luat deja un mijlocaș. Acum îmi trebuie un atacant. Nu are cum! Valoarea lui nu are cum să i-o ia nimeni. Aduceți-vă aminte că nici de Bîrligea nu mi-a convenit la început. După aia, imediat, l-am speriat puțin. O să le fie frică. Sunt unii jucători pe care pur și simplu nu-i poți lua. Cum e Luis Munteanu, nu poți să-l iei. Nici pe Alibec nu poți să-l iei. Ce să facă Gică fără Alibec?”, a spus patronul echipei care se află pe locul 2 în Superligă, la egalitate de puncte cu liderul „U” Cluj.

Fără Chiricheș

Vlad Chiricheș a acuzat o problemă musculară și s-a tratat în Serbia, însă nu va fi apt pentru meciul cu gruparea lui Ruben Amorim. „Chiricheș e bine, dar nu s-a antrenat cu echipa deloc, abia acum a venit. Lixandru este cu mult înainte, față de ce se anticipa și pleacă acum pentru control, el deja face încălzirea cu echipa și face cu mingea. Mai are o lună și jumătate și intră, arată extraordinar de bine. Chiricheș nu joacă”, a informat managerul Mihai Stoica, la Prima TV, unde este angajat ca analist. Cel mai probabil, Elias Charalambous va folosi un modul 4-5-1 cu Manchester United, cu Miculescu și Tănase retrași, iar cu Bîrligea singurul atacant. Echipa probabilă a FCSB-ului cu Manchester United: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M.Popescu, Radunovic – Miculescu, Edjouma, Șut, Alhassan, Fl. Tănase - Bîrligea.

Amorim e cu nervii la pământ

Moralul nu este prea ridicat la United, un club care pare în derivă. „Poate că suntem cea mai slabă echipă din istoria lui Manchester United”, spunea cu amărăciune în glas antrenorul portughez Ruben Amorim. Se întâmpla după un 1-3 acasă cu Brighton. Lusitanul adus de la Sporting Lisabona este în continuare supărat că nu poate resuscita echipa, iar după câteva luni pe „Old Trafford” se simte că parcă ar fi împlinit 50 de ani, nu 40.

„Diavolii” și-au pierdut identitatea în campionatul intern, unde sunt pe locul 12 după 23 de etape (sunt 24 puncte distanță față de liderul Liverpool, care are și un meci în minus), dar în grupa de Europa sunt pe locul 4, cu 15 puncte (lider este Lazio, cu 19 puncte). FCSB are 14 puncte, la fel ca și Lyon și Tottenham. Cu 13 puncte, Galatasaray și Bodo/Glimt stau pândă să prindă locul 8, dar șanse au și Plzen și Olympiakos, cu câte 12 puncte.

Filip i-a luat tricoul lui Rooney

Ioan Filip, 35 de ani, a înfruntat un Manchester United plin de superstaruri și cu Sir Alex Ferguson la conducere, în 2011, când a jucat cu Oțelul în grupele Champions League. Bihoreanul a evoluat contra lui Ruben Amorim, când acesta era la Benfica, și a făcut schimb de tricouri cu Wayne Rooney. „Erau nume mai mari atunci când noi am jucat cu Man United. Fotbaliști cu brand, spre deosebire de momentul prezent când Manchester nu mai are jucători cu ștaif", a reacționat mijlocașul Ioan Filip, ajuns la 35 de ani, fost jucător al Oțelului în confruntarea cu United din toamna 2011. În prezent, fotbalistul a revenit acasă, la FC Bihor, pentru a contribui la ascensiunea fotbalului orădean. „Nu se compară Premier League cu Europa League, nu mai zic de campionatul României. Clar, FCSB are propria șansă în acest duel, dar nu știu cât de importantă”, a mai spus acesta.

„Diavolii” au fost la București și acu 21 de ani

FCSB și Manchester United nu s-au mai întâlnit în Europa. Dar „diavolii” au mai fost în România și în urmă cu peste două decenii. Au dat peste Dinamo în sezonul 2004-2005, o „dublă” istorică jucată în preliminariile Champions League. Pe 11 august 2004, pe vechiul stadion „Lia Manoliu”, „câinii” cedau la limită în fața „diavolilor”, scor 1-2. Returul de pe „Old Trafford” n-a avut istoric, 3-0 în favoarea britanicilor, care-l avea în echipă pe portughezul Cristiano Ronaldo. Remarcatul de atunci al lui Sir Alex Ferguson a fost fundașul stânga Dorin Semeghin. În schimb, Steaua s-a duelat cu alte nume din Regat, precum Aston Villa sau, mai recent, Liverpool, Middlesbrough, Manchester City și Chelsea.

Se închide Centrul Vechi

Delegația lui Manchester United va zăbovi la București doar circa 30 de ore. Englezii nu vor efectua niciun antrenament în Capitală și se vor caza la Marmorosch Hotel - Autograph by Marriott, un hotel de lux situat în Centrul Vechi, lângă sediul Băncii Naționale. Nicio mare formație a Europei venită în Capitală nu s-a cazat la respectivul stabiliment până acum. În toamna anului 2006, când a fost la București pentru meciul cu Steaua, Real Madrid, pregătită de italianul Fabio Capello, a locuit la Marriott Grand Hotel și a blocat liftul între cele două etaje ocupate de jucători și de cei din staff, pentru a nu fi deranjată. Deplasarea spaniolilor a fost pregătită minuțios la acea vreme. Cu o săptămână înainte de joc, la București a venit un oficial al madrilenilor care a măsurat timpul petrecut în trafic pe ruta hotel-Ghencea, pentru a putea întocmi la minut programul echipei.

Charalambous vrea o minune

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Manchester United din Europa League, de pe Arena Națională, că pentru a câștiga formația sa trebuie să facă un joc perfect.

„Mâine urmează un meci foarte important pentru clubul nostru, pentru jucători, pentru suporteri, pentru toată lumea. Cel mai important lucru este că am reușit să aducem echipa în situația ca mâine să aibă o mare șansă de a obține calificarea în faza următoare a competiției.

A fost dificil, dar acest lucru ne dă un plus de energie și ambiție. Știm că pentru a câștiga un meci cu Manchester United trebuie să facem totul perfect pe teren. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră, să eliminăm greșelile pentru a câștiga cele trei puncte”, a spus tehnicianul cipriot.

„Avem jucători care au demonstrat că pot avea evoluții bune la acest nivel. Am analizat adversarul de mâine, am întocmit o strategie pe care o vom pune în aplicare. Am spus de la început că în această competiție vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte putem. Am reușit până acum, mai avem un meci în care vom da din nou totul pe teren. Suntem în fața meciului care ne poate face să încheiem în primele opt, iar acesta meritul este al jucătorilor. Acum nu mă gândesc decât să câștigăm mâine. Cel mai mare vis al meu și al jucătorilor este să câștigăm meciul de mâine. Pentru că în fotbal nu poți să te gândești prea departe. Așa că visul meu acum este să câștigăm mâine”, a adăugat tehnicianul cipriot.

Charalambous a recunoscut că partida va fi cea mai importantă din cariera sa de antrenor, dar a subliniat că jucătorii săi trebuie să o trateze ca pe una normală și dificilă în același timp.

„Întâlnim unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii, cu poate cel mai mare număr de fani și în aceste condiții cred că este cel mai important meci al carierei mele de antrenor. Dar pe de altă parte, privim meciul ca pe unul normal și dificil în același timp. Manchester United rămâne mereu Manchester United, un club uriaș. Ceea ce se întâmplă în Premier League nu are legătură cu meciul de mâine.

Repet, pentru a juca împotriva celor de la Manchester United trebuie să fii perfect. Au un antrenor de top și indiferent ce rezultate au în campionat mâine ne așteptăm la un meci de înalt nivel. Manchester United are jucători foarte buni, știm care dintre ei pot face diferența și vom încerca să îi blocăm”, a precizat antrenorul.