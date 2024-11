Gigi Becali i-a decis soarta fotbalistului de pe urma căruia s-a îmbogățit

Vlad Chiricheș, selecționat de 75 de ori în naționala României, are zilele numărate la FCSB, urmând să plece în vară.

Băcăuanul Vlad Chiricheș (35 de ani), fundașul central la FCSB, a declarat că nu este imun la criticile pe care le spune patronul Gigi Becali (66 de ani) la adresa lui.

FCSB a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 3-0. Vlad Chiricheș nu a fost titular, însă a fost introdus în minutul 46 în locul lui Florin Tănase.

A jucat mijlocaș la închidere, după ce Gigi Becali l-a scos de pe linia de fund. Patronul a afirmat că are emoții când „Chiri” era cu mingea la picior în apărare, deoarece alege să dribleze sau să dea pase scurte, în loc să degajeze.

Afectat de critici

„E diferit, trebuie să mă obișnuiesc un pic, sunt alte repere, e și un pic mai rapid jocul. Dar a fost OK pentru primul meci în zona aia.

Nu mă gândesc la ce o să se întâmple în vară, iau totul etapă cu etapă și vedem ce va fi. Imun nu sunt (n.r. - la criticile patronului), clar că le resimți atunci când vin, dar cred că am dat dovadă de caracter și am reușit să mă ridic la un nivel foarte bun.

Sper să fiu un exemplu pentru ceilalți. Am pasiune, vin la antrenament cu plăcere, mă bucur de fotbal și ăsta e cel mai important lucru”, a spus aseară Chiricheș, la interviul de după meci, potrivit Prima Sport.

Vlad Chiricheș a jucat 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon: a reușit să ofere o pasă decisivă într-o partidă din Europa League.

Contractul lui Vlad Chiricheș cu FCSB expiră în vară, iar Gigi Becali a declarat că nu intenționează să îl prelungească.

„Chiricheș are contract până în vară. Nu mai prelungim, ce rost are? Nu are rost, dar, dacă vrea să rămână în club, găsim un loc. Numai prezența lui și experiența pe care o are contează. Nu mai prelungim contractul”, anunțase Gigi Becali despre jucătorul pe care a încasat 9,5 milioane de euro în vara anului 2013, când l-a vândut la Tottenham.

Doar că nu este exclus să se răzgândească. Pe Valentin Crețu, patronul l-a dat de mai multe ori plecat de la echipă, dar după câte o evoluție reușită i-a prelungit contractul.