Gigi Becali, de râsul curcilor: ce a spus despre Sparta Praga, după primul meci, arată cât înțelege fotbalul

Exagerările reprezintă „boala“ fotbalului nostru, iar la acest capitol Gigi Becali e imbatabil. Acum, când a trecut dubla cu Sparta Praga, merită să punem în „oglindă“ declarațiile sale de după meciurile tur și retur.

De remarcat că, furios pentru că Mihai Lixandru (23 de ani) n-a adoptat un discurs similar, înaintea returului cu Sparta Praga, Becali a ordonat, ieri, interzicerea fotbalistului la viitoarele conferințe ale FCSB-ului!

Ce a spus Becali după Sparta Praga – FCSB, scor 1-1?

*Teamă n-am de niciun fel (n.r. – pentru retur). N-au intrat în careu ăștia. Ce emoții să am, dacă ei nu intră în careu? N-au un atac care să creeze pericol. Ne-au dat gol pe o greșeală de portar. E o echipă care nu ne poate domina nici fizic, nici tehnic. Sparta Praga e o echipă de Liga I, medie. Dacă jucam cu Rapid, CFR sau Craiova, aveam mai multe emoții! Nu sunt mulțumit, trebuia să câștigăm la 2-3 goluri diferență. Dacă Dumnezeu nu e împotriva noastră, Sparta nu ne poate scoate pe noi niciodată! Dacă jucăm de zece ori cu ei, nu ne pot învinge! O să-i batem repede în retur. O să aveți echipă direct în grupele Ligii Campionilor. O să-i spulberăm pe toți!

Ce a spus Becali după FCSB – Sparta Praga, scor 2-3?

*Mi-am dat seama că Ştefănescu nu e jucător de nivelul ăsta. El e jucător de campionatul românesc. Am jucat cu Ştefănescu, toate mingile le-a dat la adversar. El are emoţii, vai de capul lui... Am avut doi jucători care n-au contat, Băluță și Ștefănescu. Nici Șut și Lixandru n-au fost jucătorii care ar fi trebuit să fie. Cred că miza și publicul și-au spus cuvântul, în loc să-i întărească. Le-a fost frică în momentul în care au văzut 30.000 de oameni. L-am auzit, ieri, pe Lixandru: «Prima șansă o au ei, sunt mai valoroși ca noi». Am vrut să-l schimb, dar iar se supărau Pintili și Meme. Cum să spui asemenea prostie?! Dacă adversarul e mai valoros ca noi, atunci cum de l-am distrus la el acasă și n-a intrat în careul nostru?! I-am spus lui Meme: «Nu-l mai trimiteți pe Lixandru la conferință, să mă enerveze». El m-a contrazis pe mine, în primul rând.

Echipele românești rămase în cupele europene

Liga Campionilor, turul III preliminar

Marți

FCSB – Sparta Praga 2-3 (1-1 în tur)

Conference League, turul III preliminar

Ieri

Astana (Kazahstan) – Corvinul Hunedoara 6-1 (2-1 în tur)

Astăzi

CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva (Israel) (1-0 în tur)

Ora 20.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Liga Europa, play-off

22 august: LASK Linz (Austria) – FCSB

29 august: FCSB – LASK Linz

Orele și televizările vor fi stabilite, ulterior.