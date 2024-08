Gigi Becali aplică „pumnul în gură“: fotbalist interzis la conferințele FCSB! „Cum să spui prostia asta?!“

FCSB a părăsit preliminariile Ligii Campionilor, în turul III, iar odată cu acest eșec s-au dus și milioanele din această competiție la care visa patronul Gigi Becali.

Chiar dacă FCSB are asigurată prezența în grupele Conference League, în cel mai rău caz, latifundiarul din Pipera nu vede, deocamdată, consolarea banilor care vor veni grație acestei performanțe. Pentru că vorbim despre o diferență de cel puțin 10 milioane de euro în defavoarea FCSB-ului.

Nervos după returul cu Sparta Praga, Becali a avut o tiradă televizată, aproape de miezul nopții, despre care Adevărul a scris aici. Astăzi, într-o altă intervenție, de această dată la Fanatik Superliga, patronul campioanei a pus tunurile pe Mihai Lixandru (23 de ani). Vina acestuia? A spus la conferința de dinaintea returului cu Sparta Praga că formația cehă are prima șansă la calificare.

Din acest motiv, Becali ar fi vrut să-l pedepsească pe Lixandru, scoțându-l din primul 11! A renunțat la această idee, însă l-a înlocuit la pauza meciului cu campioana Cehiei. Iar acum a anunțat că Lixandru va fi interzis, pe viitor, la conferințele formației sale!

Ce a declarat Gigi Becali la Fanatik Superliga?

*Dacă vedeam conferința lui Lixandru mai devreme… Am văzut-o cu trei ore înainte de meci și am vrut să-l schimb, dar mai erau trei ore până la meci. Când l-am auzit, ieri, pe Lixandru: «Prima șansă o au ei, sunt mai valoroși ca noi». Atunci, stai să intre unul mai valoros, dacă tu nu ești valoros. Am vrut să-l schimb, dar iar se supărau Pintili și Meme. Cum să joci cu un jucător care spune că adversarul pe care l-ai distrus acasă (n.r. – în turul din Cehia) e mai valoros ca tine?! Îți dai seama cu ce fotbalist jucăm noi.

*Eu încerc să dau război, nu discut decât de Liga Campionilor și el doarme îmbrăcat, nici nu vede discursul meu. Eu vreau să le dau curaj. Cum să spui asemenea prostie?! Dacă adversarul e mai valoros ca noi, atunci cum de l-am distrus la el acasă și n-a intrat în careul nostru?!

*Atât am putut acum, dacă joci cu jucători care spun că adversaul e mai valoros, deși l-ai distrus într-un meci la el acasă, atunci nu poți să ai pretenții. Ei joacă la alibi, adică de frică. I-am spus lui Meme, eu n-am văzut conferința lui Lixandru, am văzut-o cu trei ore înainte. Nu-l mai trimiteți pe Lixandru la conferință, să mă enerveze. El m-a contrazis pe mine, în primul rând. Prima șansă o au ei? Atunci, stai pe bară, ca să pun pe unul care spune că el are prima șansă!

Echipele românești rămase în cupele europene

Liga Campionilor, turul III preliminar

Marți

FCSB – Sparta Praga 2-3 (1-1 în tur)

Conference League, turul III preliminar

Miercuri

Astana (Kazahstan) – Corvinul Hunedoara (2-1 în tur)

Ora 17.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Joi

CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva (Israel) (1-0 în tur)

Ora 20.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Liga Europa, play-off

22 august: LASK Linz (Austria) – FCSB

29 august: FCSB – LASK Linz