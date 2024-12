Gigi Becali a scos flăcări pe gură după Farul - FCSB 1-1. Dă amenzi și își scoate favoriții din echipă

După 1-1 cu Farul, patronul Gigi Becali (66 de ani) a atacat pe toată lumea de la echipă: pe jucători, dar și pe antrenorii care nu-l ascultă.

Venită din Germania, unde a scos un merituos 0-0 cu Hoffenheim, FCSB s-a poticnit la malul mării, doar 1-1 duminică împotriva Farulului, în duelul ultimele două campioane. Gigi Becali, 66 de ani, i-a luat la rând pe cei care au jucat sau care au stat pe margine.

Latifundiarul susține că fundașul Siyabonga Ngezana (27) se dă accidentat, asta în condițiile în care sud-africanul ar avea undă verde să joace din partea medicului echipei. Patronul FCSB îi pregătește o amendă stoperului. Contra Farului, cuplul de fundași centrali a fost Popescu - Dawa într-un meci în care „marinarii” au avut 5 titulari trecuți prn tabăra adversă: Bălața, Vînă, Ganea, Alibec și Radaslavescu, iar Gabi Iancu a intrat pe final.

„Ngezana nu știu ce are, nu știu ce probleme... mi se pare că o să-i dau amendă, 10-15 mii de euro, nu știu. Doctorul zice că n-are nimic, el zice că nu e refăcut total. Că nu joacă, că nu e refăcut total.

Doctorul zice că n-are nimic. Bine, mă, atunci, ia amendă și gata! A zis că «ce dacă iau amendă, ce contează?»”, a dezvăluit Becali într-o intervenție la DigiSport.

„Tase”, noul client

Becali a dat dispoziție ca preferatul său, Florin Tănase, să fie scos la pauză. Cu „Tase”, Becali are afaceri, cei doi fiind implicați în imobiliare. Nici Bîrligea n-a scăpat. Cei doi sunt acuzați că au jucat „la mișto” și nu au câștigat dueluri. Patronul a dat ordin ca Radunovic să nu mai execute penalty-uri, dar n-a fost ascultat

„Sunt foarte dezamăgit. Nu am... Sunt foarte supărat. Mi-e că spun lucruri de care o să îmi pară rău. Atacantul anului, nu îi mai arde de fotbal! Bîrligea, la mișto, Tănase a dat călcâie.

Ăștia nu m-au ascultat, l-au pus pe Radunovic să bată penalty! Eu de 6 luni am zis să nu mai bată penalty. Că e bun, că e stăpân pe sine. Că e mare curajos. Am zis de acum 6 luni: în viața lui să nu mai bată!

Sunt oamenii calificați în Europa, nu mai contează acum ce zice Becali. Bîrligea, la cum a jucat, nu face nici 100.000 de euro, ce 15 milioane! Și Tănase a jucat la mișto.

Pe Tănase am vrut să-l scot în minutul 20. Bă, prietenia e prietenie, fotbalul e fotbal! Nu jucăm la mișto aici. Am vrut să-i scot pe el și Bîrligea în minutul 20. La pauză am zis să joace Miculescu atacant și Baeten în dreapta, nu au ținut cont.

Aici e fotbal. Trebuie să câștigăm meciurile și în campionat, nu doar în Europa. A fost Bîrligea obosit? De asta a dat călcâie? Lasă, să jucăm așa, că noi suntem calificați în Europa. Mai bine așa. Bîrligea ia premii, el e mare jucător. Să joace el cu Iași? El se distrează pe teren. Nu a câștigat niciun duel. A dat ba cu pieptul, ba cu călcâiul și a trimis numai la adversari”, a declarat Becali, la GSP Live.

Refuzat de Blănuță

Cu ochii după un alt vârf de atac, FCSB îl vrea pe Vladislav Blănuță, împrumutat de FCU Craiova la U Cluj. „Pentru Blănuță negociasem, era deja semnat contractul. Trebuia să ne înțelegem cu el, dar nu a vrut Blănuță.

Trebuia să plătesc și 100.000 la ”U” Cluj. Nu a vrut el să vină. Fiecare cere cât vrea.

El nu vrea să vină, că îi e frică de mine. A zis că îi e frică de mine. L-a sunat Mititelu pe taică-su. A zis ca-i e frică de Gigi Becali.

Să se știe, dacă ai bărbăție, vino. Aici nu merge cu tralala. Ești bun, joci. Contract un an de zile, dacă nu ești bun, la revedere”, a spus Gigi Becali, la Euro Fotbal, după Hoffenheim - FCSB 0-0.

În clasament, FCSB este pe locul 3 după 20 de etape, după liderul U Cluj (36p) și Dinamo (35p).