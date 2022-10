Gică Popescu, revoltat de ce pățesc românii din cauza străinilor: „Băi oameni buni, nu se poate așa!“

România a căzut în Liga C a Națiunilor, la capătul unei în campanii în care obiectivul declarat al federației și al selecționerului a fost promovarea în Liga A! Bineînțeles, după o asemenea contraperformanță, s-a mers pe politica minimalizării eșecului. Din partea celor responsabili.

Pentru ceilalți, au rămas regretele și comentariile făcute în mass-media. În dialog cu Prima Sport, Gică Popescu (54 de ani), fost căpitan al naționalei, actualment președinte al Farului, a identificat una din cauze pentru decăderea fotbalului românesc.

În viziunea fostului mare internațional, aria de selecție s-a redus drastic pentru că jucătorii români nu mai au loc în echipe, mai ales în cele din primul eșalon, din cauza aducerii unui număr foarte mare de străini de mâna a treia și a patra.

Ce a spus Gică Popescu?

*La echipele de juniori, cred că o mare parte de vină au şi cluburile. Dacă facem o statistică şi ne uităm la jucătorii care au participat la aceste acţiuni, câţi dintre ei joacă la echipele de club? Nu ştiu dacă jumătate dintre ei sunt titulari la echipele de club.

*Cei mai mulți patroni din Liga I doresc ca echipele lor să rămână în Liga I, pentru că trăiesc din drepturile de televiziune. Așa că foarte multe echipe de Liga I sunt pline de jucători străini de calitate medie, care vin din campionate slabe şi își găsesc refugiul la echipe din România, unde câștiga 5.000 – 6.000 de euro. Iar jucătorii de la echipele naționale de tineret rup băncile de rezerve.

*Sunt echipe care sunt finanţate de Consilii Judeţene și Primării. Băi oameni buni, dacă finanțați echipe din banii publici ar trebui să fie pentru români, nu pentru străini! Nu putem să plătim din bani publici, iar 80% din jucători să fie străini.

*Jucătorii de la echipele naţionale rup băncile de rezervă şi joacă străini aduşi la final de carieră, că dacă ar avea calitate ar sta în Belgia. Nu se duc acolo pentru că nu au valoare şi vin aici, iar antrenorii spun că sunt jucători cu experienţă. De ce am nevoie de jucători cu experienţă? Fac performanţă?

*Dacă ai aduce jucători de afară şi ai juca în cupele europene, ai reprezenta fotbalul românesc în cupele europene ar fi de înţeles. CFR a jucat în grupe, a făcut performanţă an de an și are o scuză,

*Farul promovează jucători tineri, FCSB a început şi a dat drumul la jucători tineri. Dar în rest sunt echipe în Liga I care au 8-9 jucători străini din 11.

*Băi oameni buni, unde să mai joace cei de la loturile de juniori dacă vin străinii şi le iau locul? Străini care sunt de calitate îndoielnică... Ăsta e un refugiu al jucătorilor care nu au loc în campionatele străine şi vin în campionatul românesc.