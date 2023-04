Gică Hagi, nemulțumit de prestația atacanților săi: ”Au făcut foarte puțin în seara asta”

La finalul partidei pierdută pe terenul celor de la FCSB, managerul liderului din campionat, Gică Hagi, a tras concluziile referitor la jocul slab prestat de jucătorii săi, dar mai ales de atacanții care nu au reușit să țină prea mult de minge în jumătatea adversă de teren.

Gică Hagi a fost dezamăgit de jocul prestat de echipa sa și a afirmat că linia ofensivă nu a funcționat așa cum trebuia.

”Cred că nu am fost noi în seara asta. Am avut ocazii, dar am pierdut mingea ușor. Nu am făcut contraatacul, puteam să marcăm și noi primii. Calitate foarte puțină în partea adversă.

Pe o presiune a adversarului, trebuie să știi să contruiești, trebuie să ai atacanți care fac diferența. Dacă nu, o ia adversarul.

Cred că în careu au marcat un gol (n.r. cei de la FCSB) mai mult decât noi. Eu nu sunt mulțumit cum a arătat echipa. Ofensiv, nu am fost noi. Când nu ești tu, e greu.

Acum e la cald, important e că nu am fost noi. Când pierzi e clar că ești supărat. Când nu ești tu, nu poți să aspiri la rezultate bune. Fotbalul e făcut din momente și situații.

Trebuia să aduc ceva în plus (n.r. legat de schimbări). Nu a mers cum am vrut noi. În prima repriză am avut situații la ultima pasă. Nu o dau pe atacanți, dar au făcut foarte puțin în seara asta”, a spus Gică Hagi, potrivit Digisport.

Victoria celor de la FCSB în fața liderului Farul Constanța face ca lupta la titlu să fie și mai strânsă după primele 4 meciuri din play-off. FCSB s-a apropiat la 2 puncte de Farul.

Etapa următoare, elevii lui Hagi vor avea un nou derby dificil împotriva campioanei CFR Cluj, aflată în acest moment pe poziția secundă la doar un punct în spatele liderului. Orice rezultat în afară de victorie, poate duce la pierderea primei poziții în clasament.

Pentru FCSB urmează deplasarea de la Rapid București acolo unde roș-albaștri au nevoie de toate cele 3 puncte pentru a spera la fotoliul de lider, în cazul unei remize între Farul și CFR Cluj.