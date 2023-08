Gică Hagi, lecție de fotbal în direct. Discursul antrenorului Farului, de pus în ramă

Gică Hagi, managerul campioanei Farul Constanța, a făcut show la conferința de presă după victoria din Conference League, 2-1 cu finlandezii de la HJK Helsinki. El și-a felicitat elevii, dar s-a declarat nemulțumit de primele 60 de minute, când ”morișca” dobrogenilor a măcinat în gol.

„Sunt fericit pentru că am câștigat, dar sunt și supărat, pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil, să asculte mai mult. Tot ce facem ce pregătim, trebuie să se facă și în teren”, a declarat Hagi la conferința de presă.

Apoi, antrenorul campioanei a detaliat: „Trebuie să fii mai agresiv și mai al dracu. Echipa a arătat caracter. Dar când ne ducem cu apărarea în spate 40 de metri, scuzați-mă, pai atunci... Ce faci, tată? Se rupe totul! E un gol la mijloc, eu cred că aș fi desenat daca jucam pe greșeli din astea.

Abecedarul fotbalului începe cu defensiva

Trebuie să fii compact în defensivă, e prima regulă, abecedarul. Ce s-a întâmplat în prima repriză, e incredibil! Echipa era lungă, nu se găseau jucătorii. Ei, în loc să fie agresivi, rămâneau în spate. Și apoi ne face inima cum ne face la toți. Și nouă, pe bancă, și suporterilor. Trebuie să fii scurt, compact, agresiv.

După ce am făcut asta, am câștigat 100 de mingi. Ăsta e Farul! Am sufocat echipe adverse în jumătatea adversă din primul minut până în ultimul și am luat campionatul. Nu pot să fac ca titirezul, să le spun de fiecare dată același lucru. Dar asta e, sunt momente și momente, fericirea e mare, dar sunt conștient că ne așteaptă un meci foarte greu acolo”, și-a ținut Gică Hagi lecția de fotbal în fața jurnaliștilor.

Budescu, atitudine diferită după pauză

„Am arătat că avem caracter. Fotbalul nu se uită, dar trebuie să ai caracterul pe care l-am avut după minutul 60 încolo, când fiecare a fost reactiv, am fost mai ai dracu', am jucat bine și ofensiv, și defensiv. Și cei care au intrat de pe bancă au adus un plus echipei și din acest motiv am câștigat. I-am felicitat pe băieți, am reacționat ca o echipă mare. E important că am învins, dar urmează returul și cu siguranță ne așteaptă un meci foarte greu acolo”, a mai spus Hagi, care a completat: ”Nu contează cum începi, contează cum termini. Am terminat foarte bine și sperăm să câștigăm și la ei”.

”Budescu trebuie să dea pase, goluri, nu o să stau să-l alerg pe el, trebuie să fie proaspăt ofensiv, iar ceilalți să atace spațiile foarte bine. Am fost inspirat la pauză, l-am pus „9 fals” și așa am dat golurile. Cred că am făcut și eu ceva bine”, a încheiat Gică Hagi, managerul Farului după victoria cu 2-1 în fața finlandezilor de la HJK Helsinki.

Returul partidei Farul - HJK Helsinki, din play-off-ul Conference League, e programat joia viitoare, pe 31 august, de la ora 19.00, în Finlanda.