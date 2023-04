Gică Hagi, criză de nervi după Sepsi - Farul. Ce l-a deranjat pe antrenorul liderului

Gică Hagi a fost deranjat de mai multe întrebările primite la flash-interviu, după meciul Sepsi – Farul 1-1, partidă în care constănțenii au ratat victoria în ultimul minut.

Antrenorul Farului a răbufnit în două rânduri și, iritat, a transformat dialogul într-un monolog. „Am pierdut două puncte. Am făcut un meci defensiv bun. Ofensiv, nu a fost atât de bun, cu toate că puteam face 2-0.

Știam că întâlnim o echipă care îți poate crea probleme dacă îi lași mingea. N-am știut să gestionăm ultimele minute, dar asta este, mergem înainte. Suntem supărați cu toții, mergem înainte, capul sus! Ăsta e fotbalul! Dacă le-am dat ocazia să marcheze, asta este”, a spus Hagi.

Băgăm întrebări de dragul de a întreba?

Gică, liderul din Superliga, a răbufnit după ce a fost întrebat: „V-au păcălit declarațiile celor de la Sepsi, care au spus că sunt obosiți?”. ”Domnilor, să fim serioși! Băgăm întrebări doar de dragul de a întreba?! Noi am condus meciul, am construit, am încercat, doar că anumite lucruri n-au fost făcute bine. N-o să stau să spun detalii... Defensiv, am stat bine. Sepsi n-a făcut două pase 60-70 de minute.

Vă mai amintesc o dată: suntem pe primul loc, suntem cei mai buni! Folosiți dumneavoastră cuvântul de favorit! Acceptam dacă spuneați că suntem cei mai buni, dar nu favoriți! Nu puteți să ne declarați cum vreți voi! Suntem favoriți că jucăm cel mai bine, că suntem pe primul loc.

Fotbalul e ușor privit din afară

Cred că vedeți fotbalul atât de ușor... intră pe teren și joacă, să vezi ce greu e! Noi ne-am descurcat extraordinar, atât în deplasare, cât și acasă. Asta înseamnă că suntem foarte buni, dar voi scoateți doar ce e negativ. Ziceți și voi ceva bun de Farul? Ce jucător a dat gol azi? Cine a dat bară? Ce vârste au? Am jucat cu jucători de 2005, de 2002... pe astea nu le vedeți... eu vă zic una și voi spuneți alta?!

Credeți că e ușor cu Sepsi? Le luați cum vă convine vouă, mi-e greu să răspund la întrebările voastre. Ce e atât de greu să înțelegi? Câteodată ne ies lucrurile, câteodată nu ne ies. Ăsta e fotbalul, cum le-am spus și lor, în vestiar. Niciodată nu știi.

În vară, Hagi v-a zis că ne dorim să construim o mentalitate de învingători și că ne dorim să fim din ce în ce mai buni. Deocamdată, suntem extraordinar de bine. N-o să dau nimănui explicații despre ce schimbări fac, de ce le fac... sunt om, la fel ca voi. Uneori sunt inspirat, alteori nu facem bine”.