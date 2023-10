Gafa incredibilă de la Tottenham - Liverpool schimbă regulile VAR din Premier League

Partida dintre Tottenham și Liverpool, din etapa trecută din Premier League, încheiată cu 2-1, a fost marcată de o greșeală uriașă de arbitraj, generată de lipsa comunicării dintre arbitrii din teren și cei din camera VAR. Golul anulat celor de la Liverpool va schimba regulile VAR în Premier League vor fi schimbate începând chiar din această etapă.

În minutul 34, din cauza unei neînțelegeri între arbitrul central și cel din camera VAR, golul lui Luis Diaz a fost anulat pentru ofsaid, deși era perfect valabil. Arbitrul asistent a ridicat fanionul, iar faza a fost apoi analizată în camera VAR. Dar arbitrul din camera VAR, Darren England, a crezut că în teren s-a decis ca golul să fie validat, pentru că nu a văzut că asistentul a ridicat fanionul. A verificat faza rapid pe monitor, a văzut că Diaz e în poziție corectă și i-a transmis lui Simon Hooper, „centralul” partidei, „verificare completă”. Acesta din urmă a crezut că are ok-ul pentru offsaid, deși cel din camera VAR îi spunea că are ok pentru gol valabil.

Cum se va face comunicarea de-acum înainte

Publicația GOAL a relatat că arbitrul din camera VAR va trebui mai întâi să confirme decizia cu asistentul. Ulterior, răspunsul final se va comunica arbitrului de centru. Presa engleză a notat că grupul care se ocupă cu instruirea arbitrilor (PGMOL) a introdus deja un sistem prin care arbitrii din camera video vor fi instruiți să comunice rezultatul oricărui proces de verificare mai întâi asistentului.

Arbitrul central va fi înștiințat ultimul privind decizia VAR. Regulile se vor aplica începând cu 7 octombrie, adică din această etapă din Premier League. Modificarea protocolului a fost făcută pentru ca discuțiile dintre arbitrii de pe teren și cei din camera VAR să fie mult mai clare.

Discuții comice în camera VAR

Oficialii din Premier League au publicat înregistrarea discuției din camera VAR, precum a solicitat Liverpool. De asemenea, alături de discuție a fost postat și un clip video. În acea înregistrare se poate observa că arbitrul de pe teren nu aude toate lucrurile care s-au discutat în camera VAR.

VAR: Dați momentul pasei, haideți, momentul pasei, vă rog?

Arbitru: Da, fără problemă.

Operatorul reluării: Deci, aici este.

Arbitru: Așteaptă.

Operatorul reluării: Obține un unghi strâns.

VAR: Da, dă-mi o linie 2D după asta pentru cadrul doi după acesta.

Operator: Deci cadrul doi aici?

VAR: Da, e bine. Perfect, da. Linia 2D la gheata stângă.

Operator: Lăsați-mă să schimb unghiurile.

VAR: Romero, cred că el e?

Operator: Cred că unghiul ăsta ar fi mai bun? Sunteți mulțumiți cu unghiul ăsta?

VAR: Da.

Operator: Linie 2D pe gheată?

VAR: Linie 2D pe gheată.

Operator: Deci, linie 2D pe gheată.

VAR: Și stop. Verificare completă, verificare completă. E bine, perfect.

Arbitru asistent 1: Se joacă!

Arbitru: Mulțumesc!

VAR: Mulțumim!

Arbitru: Bună treabă, băieți, o analiză bună.

(Meciul se reia cu gol anulat și lovitură indirectă pentru Tottenham)

Operator: Stai, stai, stai. Decizia din teren a fost ofsaid. Sunteți mulțumiți cu ea?

Asistent VAR: Da.

Operator: Sunteți mulțumiți de ea?

Asistent VAR: Ofsaid, gol, da.

VAR: Ce?

Operator: Decizia din teren a fost ofsaid. Sunteți mulțumiți cu imaginea asta? Da, e în teren. În imaginea dată poziția e corectă, e în teren.

Asistent VAR: A jucat-o, e în ofsaid.

Operator: Oli spune să întârziem jocul.

VAR: Pardon?

Operator: Oli spune să întârziem reluarea. Decizia e că trebuia să fie în teren.

VAR: Nu pot face nimic.

Operator: Întârziați reluarea jocului. Opriți jocul.

VAR: Au reluat jocul. Nu pot face nimic, nu pot face nimic.

Asistent VAR: Da, au reluat jocul.

VAR: Nu pot face nimic, nu pot face nimic. La naiba!