Fostul internațional Ciprian Marica spune că Belgia e favorita grupei la EURO, dar România trebuie să vină cu elementul surpriză

Fostul internaţional Ciprian Marica a afirmat, miercuri, cu ocazia prezentării trofeului EURO 2024 la Bucureşti, că Belgia este principala favorită în grupa de la Campionatul European şi că naţionala de fotbal a României trebuie să aducă elementul surpriză.

"Venim pe un fond bun, avem o energie bună. Eu unul am încredere în echipa naţională, deşi nu este uşor. Nu suntem favoriţi, nu putem vorbi de meciuri uşoare, sperăm să facem o figură frumoasă şi să-i facem pe români mândri. Belgia este clar favorită, dar noi trebuie să venim cu elementul surpriză şi să facem un EURO frumos. Cred că este foarte important că am reuşit să ajungem acolo. 2024 este un an bun pentru noi în care marcăm o calificare istorică la Campionatul European, pe care trebuie să o tratăm cu foarte mare seriozitate. Hai să păstrăm această notă de optimism că putem ieşi din grupe, însă totodată să fim realişti că România nu este pe acel podium al ligilor importante şi că jucătorii se chinuie, într-adevăr, dar trebuie să avem încredere în ei şi să fim alături de ei", a spus Marica, scrie Agerpres.

Fostul atacant s-a arătat bucuros că poate atinge trofeul Campionatului European: "Sunt mândru să fiu la un eveniment atât de important în calitate de ambasador a sponsorului global UEFA EURO 2024. Este un moment unic şi pentru mine, pentru că nu am avut ocazia să văd până acum acest trofeu. Mi-ar fi plăcut să am ocazia să ţin în trofeul în mână la un Campionat European. Bine, am avut ocazia să joc în calificări, dar să ating trofeul este altceva".

Trofeul Campionatului UEFA EURO 2024 a fost prezentat suporterilor români la Bucureşti în cadrul unui eveniment organizat de Betano, în calitate de sponsor oficial global al turneului. La evenimentul care a avut loc la parterul Unirea Shopping Center au participat jucătorii Florinel Coman şi Darius Olaru (ambii de la FCSB), Nicuşor Bancu şi David Lazar (ambii de la Universitatea Craiova).

România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va debuta pe 17 iunie, contra câştigătoarei play-off-ului B, la Munchen. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Tricolorii au câştigat fără înfrângere Grupa I a preliminariilor, din care au mai făcut parte Elveţia, Israelul, Belarus, Kosovo şi Andorra.