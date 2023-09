Fosta sportivă Angelique Cauchy, violată de trei ori pe zi de antrenor: „M-am gândit să mă sinucid de atâtea ori. Eram prizonieră“

Angélique Cauchy a depus mărturie în faţa unui grup de parlamentari la Palais Bourbon marţi, 5 septembrie.

Fosta jucătoare de tenis Angelique Cauchy a ajuns pe mâinile lui Andrew Gueddes la clubul Sarcelles, în anul 1999, la vârsta de 12 ani. În decursul timpului, a fost abuzată de aproape 400 de ori.

„Am fost violată de aproape 400 de ori de către antrenorul meu de tenis în decurs de doi ani“, a dezvăluit ea pentru Franceinfo în mai anul trecut.

Angélique Cauchy și-a povestit drama și în faţa unui grup de parlamentari la Palais Bourbon marţi, 5 septembrie. De altfel, Andrew Gueddes, condamnat la 18 ani de închisoare în 2021, este acuzat pentru viol şi agresiunea sexuală asupra a patru tinere cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani.

„M-am gândit să mă sinucid de atâtea ori“, „Nu a durat nici măcar două sau trei luni“, a mărturisit Cauchy. Fosta sportivă a dezvăluit că, atunci când când i-a zis antrenorului că nu este corect, acesta i-a replicat: „Știi, asta se întâmplă des în relaţiile antrenor-sportivă“.

Fosta jucătoare de tenis îşi aminteşte gândurile negre care îi treceau prin minte: "Aveam un carneţel cu autografele jucătorilor de la PSG, pentru că obişnuiam să mă duc să îi văd la Camp des Loges. Şi între acele foi de hârtie, scriam: «Nu mai pot suporta asta, trebuie să se termine, voi face ca totul să se oprească". M-am gândit de atâtea ori să mă sinucid».

La fel ca multe alte victime, Cauchy a fost violată de mai multe ori pe zi. „În prima noapte, mi-a cerut să merg în camera lui şi nu m-am dus. Aşa că a venit în a mea. A fost din ce în ce mai rău. Eram prizonieră, nu puteam pleca oricând voiam, iar apoi am fost obligată să rămân în locul unde s-a întâmplat", a mai povestit aceasta.

Gueddes a mers atât de departe încât i-a spus că are SIDA. „Am trăit de la 13 la 18 ani crezând că am SIDA“, povestește tânăra abuzată care a fost testată şi s-a constatat că nu a fost niciodată infectată.

Raportul comisiei este aşteptat să apară în decembrie 2023. Totodată, vor depune mărturie şi alte persoane din lumea sportului, cum ar fi fosta patinatoare Sarah Abitbol, care a fost şi ea violată de fostul ei antrenor Gilles Beyer când era minoră.