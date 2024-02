Florin Răducioiu face marele anunț. Când îi va pune inelul pe deget iubitei sale, Andreea

După o căsnicie de 23 de ani cu Astrid încheiată civilizat, Florin Răducioiu vrea să-și întemeieze o nouă familie, alături de Andreea, iubita sa cu 10 ani mai tânără. Cei doi s-au cunoscut la Milano, acolo unde românca lucra pe postul de secretar economic la Biroul de Promovare Comercial-Economică.

Fostul atacant al Generației de Aur, Florin Răducioiu, și-a cerut iubita în căsătorie în noaptea de Revelion. La scurt timp după intrarea în noul an, Andreea a postat pe rețelele sociale o imagine în care a făcut marele anunț. Și-a fotografiat inelul primit de la fostul jucător al lui Dinamo și AC Milan. „Am spus DA!”, a scris logodnica lui Răducioiu, iar iubitul său a redistribuit imediat postarea.

Foștii coechipieri, invitați la petrecere

Acum, ”Marele Blond” a dezvăluit în exclusivitate pentru Adevărul că anul acesta vrea să-și oficializeze relația cu frumoasa lui iubită. ”Da, în martie împlinesc 54 de ani și mi-aș dori ca această aniversare să o petrec cu viitoarea mea soție, Andreea. Am spus într-o emisiune de Revelion că nu am reușit până acum, dar voi reuși în acest an să facem nunta și să mă căsătoresc cu cea care îmi este logodnică de 5 ani. De asemenea, aș vrea să îi invit cu o zi, două înainte, pe colegii mei de la echipa națională, pe foștii mei coechipieri, să dau o masă și să stau cu ei și să sărbătorim împreună”, a declarat Florin Răducioiu pentru Adevărul.

Fostul mare jucător al României spune că lucrurile îi merg bine atât pe plan personal, cât și în carieră: ”Din punct de vedere profesional, am o activitate foarte plăcută, frumoasă la televiziune. Mai am alte planuri, dar nu le dezvălui încă, pentru că, atunci când le dezvălui, de obicei îmi merge prost”.

N-a reușit să salveze precedenta căsnicie

Florin Răducioiu a vorbit în trecut și despre divorțul de Astrid, punând ruptura pe seama rutinei și pe faptul că el și fosta sa soție s-au dedicat prea mult muncii și s-au neglijat. „După 23 de ani, am hotărât în mod civilizat, de comun acord să ne separăm. Probabil s-a terminat dragostea între mine și soția mea.

E o chestie delicată. Cred că amândoi am greșit. Și cred că n-am încercat mai mult să salvăm mariajul nostru, căsătoria. Din motive de muncă, lucrurile s-au complicat foarte mult și n-am mai putut controla situația”.