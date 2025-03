Finală surpriză la Indian Wells. Iga Swiatek, huiduită după un gest incalificabil la adresa unui copil de mingi

Iga Swiatek a fost învinsă în semifinalele de la Indian Wells de rusoiaca-minune Mirra Andreeva și a ratat șansa de a deveni prima jucătoare din istorie care câștigă 3 titluri la competiția californiană. Jucătoarea de 17 de ani va da piept în finală cu Aryna Sabalenka, autoarea unui tur de forță până acum.

Jucătoarea de pe locul 2 mondial a fost protagonista unui moment nedemn în meciul cu Andreeva. Poloneza și-a pierdut cumpătul și, supărată că un copil de mingi s-a mișcat în spatele ei în timp ce se pregătea de un retur, Iga Swiatek și-a vărsat nervii pe acesta. Ea a trimis cu forță o minge în direcția acestuia, norocul făcând ca mingea să lovescă pământul și să sară peste băiatul.

Poloneza a fost avertizată de arbitrul de scaun pentru gestul său, iar a doua jucătoare a lumii s-a plâns către oficial că acel copil de mingi a deranjat-o. Din cauza atitudinii sale, Swiatek a fost huiduită copios de fanii din arenă, pierzând până la urmă cu 6-7(1), 6-1, 3-6.

Aryna Sabalenka, fără emoții

A fost al doilea eșec consecutiv pe care Iga Swiatek l-a suferit în fața Mirrei Andreeva, rusoaica învingând-o și la și la Dubai, în faza sferturilor de finală.

De partea cealaltă, Aryna Sabalenka a ajuns în finală după ce a zdrobit-o pe Madison Keys, scor 6-0, 6-1. Lidera mondial s-a arătat uimită de performanța Mirrei Andreeva, care face minuni la doar 17 ani. "E o nebunie. Am mai spus-o, dar e o nebunie ce poate să reușească la o vârstă atât de fragedă. E impresionant să o urmărești. Am jucat câteva meciuri până acum și va fi un meci grozav. Când vin meciurile cu jucătoare atât de tinere se simte ca și când o mamă bătrână joacă împotriva unui copil. Oh, Doamne. Sunt cu 9 ani mai mare decât ea", a spus Aryna, care are doar 26 de ani.