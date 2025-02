Jelena Ostapenko a râs de Iga Swiatek, chiar în timp ce o umilea pe poloneză

Jelena Ostapenko părea că nu mai poate juca la nivel înalt la simplu și că se axa mai mult pe proba de dublu, unde devenise o jucătoare redutabilă. Însă letona face un turneu perfect la Doha, acolo unde a ajuns ieri în finală, spulberând totul în cale.

După ce le-a eliminat pe Ito, Samsonova, Paolini și Jabeur în minimum de seturi, Jelena Ostapenko a executat-o și pe Iga Swiatek, poloneza care are un complex de inferioritate în fața letonei. A 5-a victorie din tot atâtea întâlniri directe a venit rapid, 6-3, 6-1, aspiranta la numărul 1 mondial ieșindu-și din fire la 3-0 în setul 2. Iga a cedat nervos pe teren, dând cu racheta de pământ și punându-și prosopul în cap. Ostapenko, fata rea din circuitul WTA, a văzut reacția adversarei sale și a râs ștrengărește, uitându-se amuzată înspre propria lojă, fază care a ajuns virală pe rețelele de socializare.

Letona a explicat după partidă că a abordat meciul contra triplei campioane en-titre de la Doha cu nivel foarte ridicat de încredere: "Am fost încrezătoare că voi câștiga împotriva ei, da, am crezut sincer. Am jucat o mulțime de meciuri și știu cum să joc cu ea. Sunt foarte mulțumită de modul în care îmi gestionez emoțiile în această săptămână. Sunt foarte fericită să fiu în finală", a transmis Jelena Ostapenko, care va întâlni în ultimul act (astăzi, ora 17.00) o altă jucătoare care a impresionat în Qatar, pe Amanda Anisimova.