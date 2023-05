FCSB, o echipă de râsul curcilor în România: Cum arată rețeta eșecului în fotbal

Acest sezon tocmai a lungit bilanțul „glorios“ al latifundiarului: șapte clasări pe locul 2, plus o clasare pe 5, în ultimele opt ediții ale campionatului!

Într-o primă fază, „Adevărul“ urma să facă aici o analiză amănunțită a eșcurilor succesive ale FCSB-ului. Apoi însă, în fața jurnaliștilor a ieșit Gigi Becali. Iar declarațiile sale, redate în rândurile de mai jos, reprezintă, de fapt, cea mai bună explicație pentru că FCSB a devenit învinsa de tradiție a luptei pentru titlu, „abonată“ la locul 2, deși cheltuiește cei mai mulți bani, an de an!

El decide, alții sunt de vină

În stilul său caracteristic, Becali și-a început discursul de după înfrângerea cu Farul (2-3), dând vina pe jucători. Atenție: asta în contextul în care, potrivit spuselor sale, toate mutările din timpul meciului au fost decise chiar de el!

„Campionatul s-a pierdut din cauza jucătorilor fără bărbăție, fricoși, ca Sorescu. Ovidiu Popescu, în care aveam încredere, spuneam că are bărbăție, se ascundea de minge. Tavi (n.r. – Octavian Popescu) a ieșit, pentru că se ducea ca un șoricel după Borza. Și a intrat Cordea…poate acolo s-a greșit. Apoi, l-am băgat pe Cristea, că am zis că are ăla galben (n.r. – Joonas Tamm). Oamenii ăștia, cred că au mințile prin alte părți, n-au puterea bărbăției. Nu poți să câștigi un meci numai în doi, trei jucători, adică în Coman și în Șut. Nici Compagno nu prea a mai fost pe teren“, și-a început Becali analiza tactică.

De remarcat că, la Ovidiu, partea secundă a meciului, denumită „repriza antrenorilor“ datorită indicațiilor de la pauză, a fost pierdută, în mod clar, de FCSB! Și nici nu e de mirare, când ne gândim că în vestiarul Farului a vorbit Hagi, pe când, la FCSB, cuplul Charalambous – Pintilii a stat cu receptorul la ureche, așteptând deciziile patronului Gigi Becali. Iar ele au venit! Cordea l-a înlocuit pe Octavian Popescu și a jucat la fel de slab. Cristea a intrat în locul lui Tamm și a dat pasă la adversar, la faza din care Farul a marcat golul de 3-2. Iar David Miculescu și Omrani, ultimii doi jucători trimiși pe teren, în minutele 80, respectiv 90, au fost ca și invizibili.

Face prăpăd, ca de obicei

La FCSB, cuvinte precum stabilitate și planificare sunt inexistente. Practic, în fiecare sezon, patronul face prăpăd: dă afară o echipă întreagă și aduce alta. Asta într-un caz fericit! Pentru că au fost mulți jucători, care au venit la FCSB și au și plecat, după câteva antrenamente! Acum, lucrurile vor sta la fel.

Concret, Crețu, Sorescu, Nikolov, Tamm și Omrani, jucători aflați la final de contract, vor pleca. Dar nu vor fi singurii cărora li se va arăta ușa. „Am spus deja să-i dea hârtie lui Cristea să plece liber. Lui Oaidă la fel. Nu sunt jucători de Steaua. Singurul jucător pe care putem să-l vindem e Coman. Are clauză de 5 milioane de euro și nu pot să-l țin. Așa a semnat prelungirea, să-i pun clauză mai mică. Are contract încă 4 ani. Oricine dă 5 milioane de euro, îl ia pe Coman. Dacă pleacă el, varză, praf ne-am făcut!“, a explicat Becali.

Patronul și-a expus apoi „proiectul“ pentru noul sezon: „Eu voi face tăieri masive... Ne trebuie doi fundași centrali și o să-i luăm. Ne trebuie și un mijlocaș central, un dirijor, dar și un atacant, care să țină de minge. Înclin să aducem niște jucători. Charalamobus rămâne, da ... să vedem în ce condiții. Eu acum fac tăieri. La academie, peste tot. Dacă vrea el să rămână la un salariu mai mic, adică de la 10.000 de euro pe lună să se micșoreze... O să aibă prime de obiectiv, de play-off, cupe europene. Cred că rămâne“.

„Dumnezeu o să mă lumineze“

Întrebat dacă vânzarea FCSB-ului mai e un subiect de actualitate, latifundiarul a spus că, în acest moment, nu ia în calcul așa ceva.

„Am cerut binecuvântare de la duhovnic să vând echipa, dar n-am primit. Dacă n-am, nu fac. Deși nu știu dacă e benefică pentru mine echipa. Îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost. Încerc să văd partea plină a paharului, că sunt pe locul 2 și joc în cupele europene, dar nu mai am puterea tinereții, ca să pot să duc emoția. Nu știu, Dumnezeu o să mă lumineze. M-am legat de chestia asta și mă ține așa... Fotbalul mă ține în lacăt și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar, să vedem...ce semne îmi mai dă Dumnezeu“, a spus Becali.

Play-off, etapa a IX-a (penultima)

Sepsi – CFR 1-2

Farul – FCSB 3-2

Rapid – CS U Craiova

Etapa a X-a (ultima)

CFR – Farul

FCSB – Rapid

CS U Craiova – Sepsi

Programul detaliat din ultima rundă, în weekend-ul care urmează, va fi anunțat, ulterior.

Clasament

1. Farul Constanța 50 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 42p*

4. CSU Craiova 37p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

Meciurile rămase pe acest final de sezon

Cupa României, finala de la Sibiu

Sepsi - „U“ Cluj mâine, ora 20.30

Conference League, barajul din play-out

FC U Craiova – Voluntari vineri, ora 20.00

Învingătoarea se va stabili după o singură manșă și va juca în compania echipei de pe locul 3 (dacă ia Sepsi cupa) sau locul 4 din play-off (dacă ia „U“ Cluj cupa). Câștigătoarea acestui al doilea baraj, tot într-o singură manșă, va merge în preliminariile Conference League.

Barajele de menținere / promovare

Dinamo – FC Argeș

Gloria Buzău – UTA

Meciurile tur se vor disputa pe terenul primelor formații, la data de 28 mai. Partidele retur sunt programate pentru 3 iunie. Formațiile care se vor impune vor evolua, în următorul sezon al Superligii.