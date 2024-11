FCSB – Midtjylland se joacă, diseară, pe bani mulți: suma strânsă deja de campioana României, uriașă

FCSB - Midtjylland (diseară, ora 19.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1) e o partidă care poate influența, în mare măsură, parcursul european al campioanei României din acest sezon.

Despre importanța jocului a vorbit și Adrian Șut, în conferința de marți. „Urmează o partidă dificilă, i-am analizat pe adversari şi am văzut că formează o echipă bună. Însă cred că dacă respectăm planul tactic vom face faţă cu brio şi vom putea obţine cele trei puncte. Sper ca la final să ne bucurăm şi să fim cu un pas mai aproape de obiectiv. Nu aş vrea să spun că ar fi o surpriză dacă am câştiga noi. Da, FC Midtjylland nu a fost învinsă, dar noi am făcut meciuri foarte bune în Europa, am arătat că suntem o echipă matură. Nu cred că e un complex al echipei atunci când joacă împotriva formaţiilor daneze. Da, nu au fost nişte rezultate în favoarea noastră, dar noi suntem mult mai buni ca sezoanele trecute, arătăm mult mai bine ca şi echipă“, a spus mijlocașul de 25 de ani.

Din păcate, problemele de lot există și înaintea acestui duel crucial. Olaru, cu probleme musculare, va lipsi sigur, potrivit spuselor antrenorului Elias Charalambous. Iar Lixandru, accidentat grav, e o altă absență, încă una de lungă durată.

Pentru parcursul european de până acum, FCSB a strâns aproximativ 6,8 milioane de euro. Diseară, suma poate crește cu 450.000 de euro, în caz de victorie, sau cu 150.000 de euro, dacă FCSB – Midtjylland se va termina la egalitate. Un ultim amănunt financiar: dacă FCSB va prinde play-off-ul 16-imilor la sumele strânse până atunci se va adăuga și un bonus de 300.000 de euro.

Liga Europa, clasament după etapa a 3-a

1. Lazio 9p

2. Tottenham 9p

3. Anderlecht 9p

4. Ajax 7p

5. Galatasaray 7p

6. Frankfurt 7p

7. Midtjylland 7p

8. Bilbao 7p

9. Bodø / Glimt 7p

10. Lyon 6p

11. Rangers 6p

12. Olympiakos 6p

13. FCSB 6p

14. Fenerbahce 5p

15. Porto 4p

16. Slavia Praga 4p

17. Sociedad 4p

18. Hoffenheim 4p

19. AS Roma 4p

20. Viktoria Plzen 3p

21. Man. United 3p

22. Elfsborg 3p

23. Ferencvaros 3p

24. AZ Alkmaar 3p

25. Malmö 3p

26. Braga 3p

27. Beșiktaș 3p

28. Twente 2p

29. Union Saint-Gilloise 1p

30. PAOK Salonic 1p

31. Rigas FS 1p

32. Nice 1p

33. Ludogoreț 1p

34. Maccabi Tel Aviv 0p

35. Dinamo Kiev 0p

36. Qarabağ 0p

*La finalul fazei grupelor, primele opt clasate vor avansa direct în 16-imi. Ocupantele locurilor 9-24, deci 16 grupări, se vor duela în play-off-ul 16-imilor, tur-retur. Echipele de pe locurile 25-36 vor părăsi acest sezon al cupelor europene.

Programul campioanei României

26 septembrie: FCSB – Rigas FS 4-1

3 octombrie: PAOK Salonic – FCSB 0-1

24 octombrie: Rangers – FCSB 4-0

Astăzi: FCSB – Midtjylland (19.45)

28 noiembrie: FCSB – Olympiakos (22.00)

12 decembrie: Hoffenheim – FCSB (19.45)

23 ianuarie: Qarabag – FCSB (19.45)

30 ianuarie: FCSB – Manchester United (22.00)