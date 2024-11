Becali, „palma“ luată ustură rău de tot! A ajuns de râsul țării în 45 de minute: „Sinistru!“

În campionatul intern, am ajuns să condamnăm rostirea unui adevăr și să acceptăm, cu nonșalanță, o anomalie.

Săptămâna trecută, atunci când crainicul clubului Dinamo, Ștefan Știucă, a spus o realitate în pauza meciului Dinamo – FCSB (0-2) - „George Becali efectuează o schimbare la pauză: Octavian Popescu îl înlocuiește pe Baeten“ – s-a vorbit inclusiv despre concedierea omului care a făcut acest anunț la stația de amplificare de pe Arena Națională.

În schimb, duminică, când Gigi Becali a avut o intervenție telefonică la GSP Live, după Craiova – FCSB (1-1), următoarea sa declarație a fost ascultată cu ușurința cu care acceptăm că ziua durează 24 de ore.

„Da, n-am fost inspirat la schimbări, nu trebuia scos Crețu, dar am fost obligat să-l scot pe Octavian Popescu (n.r. – a fost accidentat). După ieșirea lui și intrarea lui Ștefănescu, nu mai aveam jucător sub 21 de ani pe teren. Așa că l-am scos și pe Crețu și l-am băgat pe Pantea (n.r. – a îndeplinit regula U21). A doua repriză, am vrut să-l schimb și pe Dawa, dacă-l schimbam câștigam meciul. A dat-o numai la adversari, numai greșeli. Dar, în primul rând, am greșit la schimbarea lui Crețu cu Pantea“, a spus Becali, la emisiunea moderată de Mihai Mironică.

Când vezi cum o anomalie fotbalistică, și anume intervenția brutală a patronului în deciziile tehnico-tactice, a ajuns să fie conisderat ceva normal la noi, rămâi cu o singură consolare. Că, din când în când, din partea fotbalului vine „palma“ care pedepsește această anomalie de la FCSB. Aici, doi antrenori, Pintilii și Charalambous, sunt „de decor“. Nu de azi, de ieri, ci de luni întregi! La Craiova, din cauza acestei situații, FCSB a „murit“ pe mâna patronului ei. Formația bucureșteană a pierdut două puncte, la capătul unui meci în care, în mod normal, ar fi trebuit să plece acasă cu victoria în buzunar. La pauză, pe „Ion Oblemenco“, tabela arăta 1-0 pentru oaspeți, iar FCSB avea și un om în plus, după eliminarea lui Vlădoiu din minutul 41.

La final însă, scorul a fost 1-1, iar FCSB a încheiat partida în opt oameni (!), după eliminările lui Baba Alhassan (90+9), Dawa (90+10), plus ieșirea lui Pantea, accidentat, în minutul 87.

„Becali a greșit la pauză“

După Craiova – FCSB a fost evident că bucureștenii au fost debusolați de deciziile greșite ale patronului, după primele 45 de minute. Despre această realitate a vorbit, în primul rând, Aurel Țicleanu (65 de ani), la GSP Live.

„Eu cred că cei de la FCSB au pierdut, au avut meciul în mână. Cred că Becali a greșit la pauză. Când faci schimbări fără rost, dai un semnal jucătorilor. Transmiți că meciul e gata. Oricum, erai obligat să faci o schimbare, Popescu se accidentase. Dacă un antrenor ar fi condus această echipă, n-ar fi făcut schimbări inutile, când stăpânea jocul, mai ales că adversarul primise un cartonaș roșu. În afară de accidentarea lui Popescu, n-aveai motive să intervii, să dereglezi. Mesajul a fost foarte clar. FCSB s-a oprit. Fără acest mesaj, Craiova n-ar fi avut posibilitatea să vină peste adversar. FCSB le-a dat șansa celor de la Craiova să intre în joc. Dacă mai dura meciul, Universitatea putea chiar să câștige“, a spus fostul internațional, actualmente vicepreședinte al Comisiei Tehnice FRF.

La fel de scârbit de ce a văzut a fost și comentatorul Prima Sport, Emil Grădinescu.

„Craiova putea să câştige meciul, a arătat bine tactic în repriza a doua. La FCSB, schimbările au fost sinistre. Îl bagi pe Pantea, care e depăşit la faza penalty-ului. Îl bagi pe Baba Alhassan, care e cel care provoacă penalty, plus că e eliminat. Îl bagi pe Ştefănescu care e anonim“, a remarcat Grădinescu.