FCSB, cu gândul la Maccabi: campioana recurge la o strategie menită să mărească șansele de calificare

Remiza cu Maccabi Tel Aviv (1-1), în prima manșă din turul II preliminar al Ligii Campionilor, oferă o perspectivă fericită pentru fotbalul românesc. Concret, putem spera să avem o echipă în turul III preliminar după trei ani de așteptare.

Despre FCSB și amatorismul care domnește la acest club se pot spune multe, însă un lucru e cert. Echipa finanțată de Gigi Becali nu prea a făcut România de râs în cupele europene. Din contră!

În ultimele sezoane, campioana Superligii a încheiat socotelile cu preliminariile Ligii Campionilor în mod rușinos. În 2022-2023, CFR Cluj a cedat, în turul I, fiind eliminată de Pyunik Erevan (Armenia). Iar această contraperformanță a venit în condițiile în care ardelenii au jucat manșa decisivă pe teren propriu! La un an după această eliminare șocantă, Farul Constanța ne-a oferit o altă deziluzie. Echipa lui Hagi a părăsit preliminariile Ligii Campionilor, tot după turul I, pierzând cu Sheriff Tiraspol (Republica Moldova).

Acum însă, după titlul câștigat de FCSB, în sfârșit, campioana Superligii a reușit să avanseze în turul II preliminar al Ligii Campionilor. Ce-i drept, vorbim despre un rezultat firesc, în condițiile în care amatorii de la Virtus (San Marino), de care au dat Olaru și compania, nu puteau emite pretenții la vreun rezultat-bombă.

Ceea ce e remarcabil însă, în cazul FCSB-ului, e că a făcut o partidă foarte bună cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, pe Stadionul Steaua, în prima manșă din turul II preliminar. Chiar dacă meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1, formația din Berceni a jucat suficient de bine, încât să se gândească la o calificare după returul de miercuri (ora 21.00, Antena 1 și Antena Play). Mai ales că Maccabi, ca toate formațiile din „Țara sfântă“, va fi privată de avantajul terenului propriu, iar returul îl va găzdui la Budapesta.

Dacă FCSB va avansa în turul III preliminar al Ligii Campionilor, România va atinge această fază după o așteptare de 3 ani. Ultima dată, CFR Cluj a mers atât de departe în Ligă, în sezonul 2021-2022, când a cedat, într-un final, după dubla cu Young Boys (Elveția). Ulterior, clujenii au pierdut și în play-off-ul Europa League, 1-6 cu Steaua Roșie Belgrad, dar au evoluat în grupele Conference League. Aceeași performanță va fi atinsă și de FCSB, în cel mai rău caz, dacă bucureștenii vor elimina Maccabi Tel Aviv.

Titularii vor fi odihniți cu Oțelul

Prezent în studioul Prima Sport, managerul FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit cu optimism despre șansele roș-albaștrilor înaintea returului cu campioana Israelului.

„Sunt încântat de cum ne-am prezentat în meciul-tur. De la echipa cu Bourceanu şi Pintilii n-a mai fost la noi o echipă care să se prezinte într-o competiţie atât de importantă cu agresivitate, atitudine. Golul lor de 1-0 a venit de nicăieri, dar acela a fost un declic. După ce am luat gol, am avut câte o ocazie la trei minute. Am pus o presiune formidabilă și la 1-1. Sunt încântat şi e o mărturie că echipa asta poate fi competitivă în Europa. Chiar am stat cu tot stafful şi ne-am uitat la meci, am avut multe ocazii şi situaţii. 1-1 e mai bun decât 0-0 acum, că am arătat forţă la 1-0 pentru ei, când puteam claca. O să arătăm mai bine în retur, că e altă concentrare“, a declarat Stoica.

Acesta a dezvăluit că FCSB va folosi garnitura secundă în partida de vineri cu Oțelul, tocmai pentru ca fotbaliștii de bază să fie odihniți pentru returul cu Maccabi Tel Aviv: „Avem o şansă foarte mare să ne calificăm. Noi plecăm de luni în Ungaria. Cu Oţelul, mulţi dintre oamenii de bază nu vor fi nici măcar pe bancă. Alţii o să joace doar o repriză“.

„Mi-a plăcut FCSB“

Prestația roș-albaștrilor în meciul cu Maccabi a fost o surpriză plăcută și pentru că, în primele două etape din Superliga, campioana en-titre n-a rupt gura târgului: 1-1 cu Universitatea Cluj și 2-2 cu Unirea Slobozia.

„Mi-a plăcut FCSB mult în ultima parte a meciului cu Maccabi. Putea să câștige acolo cu ocazia lui Musi (n.r. – în minutul 90+6). Le va fi foarte greu la Budapesta. Pentru ostilitatea cu care ne primesc oamenii acolo. Celor de la Maccabi le lipsesc fotbaliștii plecați la Jocurile Olimpice. Va fi un meci greu. Eu cred că cei de la FCSB au pierdut o șansă importantă la București. Puteau să rezolve de aici calificarea“, a declarat Adrian Mutu la Fanatik Superliga.

Într-o intervenție la Digi Sport, Anghel Iordănescu s-a arătat optimist în legătură cu șansele bucureștenilor de a trece de reprezentanta Israelului.

„Sunt convins că putem să ne calificăm. E mult mai ușor un meci disputat la Budapesta decât în Israel. Cred că de data asta jucătorii și conducerea au mai multe informații despre Maccabi. Deci, merg pe mâna FCSB-ului“, a spus „Generalul“.

Gigi Becali (finanțator FCSB): M-a încântat echipa cu Maccabi Tel Aviv! Noi suntem favoriți, ne pot scoate doar dacă Dumnezeu e împotriva noastră. Ei nu ne pot bate pe noi. Ne-au luat frica. Avem un ascendent moral asupra lor.

Superliga, etapa a 3-a

Vineri

Hermannstadt – Unirea Slobozia 19.00

FCSB – Oțelul 22.00

Sâmbătă

Poli Iași – Gloria Buzău 19.00

Sepsi – Dinamo 22.00

Duminică

Farul – FC Botoșani 19.00

CFR Cluj – Universitatea Craiova 22.00

Luni

UTA – Universitatea Cluj 19.00

Petrolul – Rapid 22.00

Clasament

1. Sepsi 2 2 0 0 3-1 6

2. Universitatea Cluj 2 1 1 0 4-2 4

3. Universitatea Craiova 2 1 1 0 4-2 4

4. CFR Cluj 2 1 1 0 5-4 4

5. Unirea Slobozia 2 1 1 0 3-2 4

6. Oțelul Galați 2 1 1 0 3-2 4

7. Dinamo 2 1 0 1 6-4 3

8. Poli Iași 2 1 0 1 1-1 3

9. Rapid 2 0 2 0 3-3 2

10. FCSB 2 0 2 0 3-3 2

11. Gloria Buzău 2 0 1 1 1-2 1

12. Farul Constanța 2 0 1 1 0-1 1

13. UTA 2 0 1 1 3-5 1

14. Hermannstadt 2 0 1 1 1-3 1

15. Petrolul 2 0 1 1 1-4 1

16. Botoșani 2 0 0 2 2-4 0

Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.