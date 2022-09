FCSB are un început dezastruos de sezon, dar MM Stoica spune că echipa va fi în fruntea clasamentului. Pe ce s-o baza?

De ani buni n-a mai avut FCSB un start atât de prost de campionat. Echipa se află la retrogradare și doar calificarea în grupele Conference League îi salvează încă scaunul antrenorului Nicolae Dică. Cu toate acestea, Mihai Stoica (57 de ani), managerul roș-albaștrilor, declară sus și tare că, până la finalul anului, echipa va fi în fruntea clasamentului. FCSB a fost învinsă de CS Universitatea Craiova, scor 1-2, și a rămas pe loc de baraj în Liga 1.

Cu toate acestea, Mihai Stoica (57 de ani), managerul roș-albaștrilor, declară sus și tare că, până la finalul anului, echipa va fi în fruntea clasamentului. FCSB a fost învinsă de CS Universitatea Craiova, scor 1-2, și a rămas pe loc de baraj în Liga 1.

Oficialul roș-albaștrilor este convins că, începând cu următorul joc de campionat, programat pe 1 octombrie, împotriva celor de la FC Argeș, până la finalul campionatului, FCSB va acumula cele mai multe puncte dintre toate cele 16 formații din Superliga. „Am lansat un pariu. Din etapa viitoare până la sfârșitul sezonului vom acumula cele mai multe puncte dintre cele 16 grupări înscrise în Superliga. Doar să nu se/ne termine VAR-ul până atunci“, a spus Mihai Stoica.

Dică are sprijinul conducerii

El a explicat de unde așa mult optimism: „Ca prim 11 cred că suntem de la mijloc în sus de departe cei mai buni, defensiv nu ştim exact care sunt cei patru fundași, sper să-i nimerim. Ne lipsesc trei din patru, trei titulari nu mai sunt faţă de anul trecut“, a declarat Stoica, la Orange Sport.

Managerul general l-a confirmat și el în funcție pe Nicolae Dică și are încredere că tehnicianul va reuși să redreseze echipa. „Avem treabă. Poate să rezolve problema, are sprijin total. Libertate totală a avut şi are. Cumva vi se pare că nu e libertate că zice Gigi Becali că vrea să-i vadă în acelaşi timp pe Compagno şi Omrani? E normal. Şi noi vrem să-i vedem. S-a discutat să joace amândoi, că de asta a venit Omrani“.

Ghinionul, bată-l vina

MM Stoica a analizat parcursul extrem de slab al lui FCSB în Superliga și a ajuns la o singură concluzie. Managerul clubului susține că ghinionul și arbitrii sunt cei care au contribuit la decăderea echipei lui Nicolae Dică. „Există un numitor comun la meciurile din Europa şi cele din campionat: greşelile de arbitraj. La Londra, penaltiul – cu Anderlecht ni s-a refuzat un penalti când Dawa a fost placat. Cu Voluntari, la 0-0, penalti cu eliminare. Cu Craiova, la fel. Astea sunt pe de-o parte. Pe de altă parte, asist la un lanţ de ghinioane cum rar mi s-a dat să văd. Radunovic a alunecat pe piciorul lui Nemec, când a făcut penalti, acum a fost autogolul antologic al lui Oaidă“.

FCSB, după primele nouă meciuri în campionat

Sezon - victorii - egaluri - înfrângeri - puncte

2022-2023 1-5-3 8

2021-2022 4-3-2 15

2020-2021 7-0-2 21

2019-2020 3-1-5 10

2018-2019 5-3-1 18

2017-2018 5-3-1 18

2016-2017 6-2-1 20

2015-2016 4-4-1 16