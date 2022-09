Dică, pe marginea prăpastiei, la FCSB: Becali, atac la antrenorul care nu mai bate pe nimeni

Având un antrenor care nu iese din cuvântul său, Gigi Becali s-a ferit până acum să-l desființeze pe Nicolae Dică. Totuși, după înfrângerea de la Craiova, au apărut semne clare de nemulțumire în discursul patronului.

„Aici e vorba și de joc. O să vorbesc cu Dică. N-avem o direcție a jocului, n-avem. N-am legat trei pase, fiecare jucător a jucat din valoarea individuală. Mingea nu era la noi, adversarul a făcut ce a vrut“, a spus latifundiarul din Pipera.

Grav e că și Dică pare a fi lipsit de soluții. Ceea ce a reieșit din discursul său de după meciul cu Craiova: „E rușinos locul din clasament! Asta le-am spus și jucătorilor. Și fără antrenor ar fi trebuit să aibă până acum vreo trei, patru victorii. Am tot încercat, am antrenat, le-am arătat jucătorilor și faze video. Vom mai încerca. Întotdeauna antrenorul e principalul vinovat, eu încerc să fac totul să câștigăm, dar apoi intră pe teren jucătorii la meciuri, nu intru eu. Cât am încredea patronului, voi rămâne la echipă și cred că putem să redresăm situația“.

Superliga, etapa a XI-a

Vineri

Voluntari - „U“ Craiova 1948 1-0

Petrolul – Farul 1-3

Sâmbătă

UTA – Hermannstadt 1-2

Sepsi – Botoșani 7-0

Rapid – Mioveni 2-1

Duminică

Universitatea Cluj – Chindia 1-0

CS U Craiova – FCSB 2-1

Luni

FC Argeș – CFR Cluj 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 11 7 3 1 22-10 24

2. Rapid 11 8 0 3 12-6 24

3. Hermannstadt 10 6 4 0 15-7 22

4. CS U Craiova 10 5 2 3 13-12 17

5. Petrolul Ploiești 11 5 2 4 11-12 17

6. Sepsi 11 4 4 3 18-8 16

7. CFR Cluj 8 5 0 3 15-9 15

8. UTA 11 4 3 4 11-13 15

9. „U“ Craiova 1948 11 4 2 5 12-11 14

10. FC Argeș 10 4 1 5 9-14 13

11. Voluntari 10 3 3 5 8-11 12

12. Botoșani 10 3 3 4 9-16 12

13. Universitatea Cluj 11 2 4 5 7-11 10

14. FCSB 9 1 5 3 11-15 8

15. Mioveni 11 1 3 7 6-16 6

16. Chindia Târgoviște 10 0 3 7 10-18 3

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.