Farul Constanța: „Denis Alibec se află sub contract. Echipa nu poate negocia revenirea lui“. Reacția fotbalistului

Farul Constanța a anunțat că echipa de la malul mării nu poate negocia cu Denis Alibec întrucât jucătorul este se află sub contract și este unul dintre jucătorii importanți ai clubului din Qatar.

După ce „Prosport“ a anunțat că „S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Denis Alibec“, conducerea echipei patronate de Gheorghe Hagi a venit cu precizări: „Denis Alibec este unul din cei mai importanți jucători pe care i-a avut clubul nostru și care, în sezonul trecut, a fost determinant în câștigarea campionatului. Cu toții ne-am fi dorit revenirea unui astfel de jucător valoros la Constanța, dar, din păcate, acest lucru nu poate fi realizat în acest moment. Farul nu poate negocia revenirea lui Denis Alibec, pentru că se află sub contract și este unul dintre jucătorii importanți ai clubului din Qatar“.

„O revenire a mea la Constanța nu depindea de mine și nici de Farul, ci numai de actualul club. Sunt jucător sub contract și cei de aici au, de asemenea, anumite obiective. În plus, între mine și Farul nu va fi nevoie niciodată de negociere, ne-am înțelege cu siguranță. Din păcate, afirmațiile apărute în presă, cum că aș fi fost deranjat că Farul nu a negociat pentru mine, sunt neadevărate, pe mine nu m-a contactat nimeni. Eu am discutat cu antrenorul de aici și o plecare a mea nu era posibilă", a declarat și Denis Alibec

Copilul de aur din Mangalia moşteneşte talentul de la tatăl său, Geofrei, fost fotbalist în Divizia C, dar şi de la bunicul matern, Gheorghe Stroe, care a apărat poarta de la Stuful Tulcea şi apoi de la Delta Tulcea timp de mai mulţi ani.

„Numai mingea vedea în faţa lui”, povestea mama lui Denis. Aşa că s-a decis să-l dea pe micuţul Denis la Clubul Pescăruş din Mangalia şi apoi la Callatis Mangalia. Aşa a ajuns pe mâna antrenorului Ion Căciularu. „De la început a jucat pe postul de atacant. E un golgheter înnăscut. Are piciorul stâng foarte bun”, spunea primul său antrenor.

A vrut ca micuţul Denis care bătea mingea pe stradă să ajungă mai sus decât tatăl sau bunicul. „Fostul meu soţ şi tata s-au plafonat. Eu am vrut mai mult pentru Denis”, povestea mama sa.

„Când avea 10 ani, l-am luat pe Denis şi am discutat serios cu el. L-am întrebat «Ce vrei să faci? Ori te apuci serios de fotbal, ori de şcoală. Dacă nu, o să joci fotbal numai de plăcere, pe plajă» i-a spus mama. Denis a vrut să facă fotbal. Şi s-a ţinut de cuvânt.

Cât timp a stat la gruparea de fotbal din Mangalia, micuţul Denis a purtat tricoul cu numărul 9.

Avea doar 16 ani când a plecat din Mangalia să cucerească lumea.

Micul fotbalist a fost remarcat de cei de la Inter la un turneu de la Mogoşoaia. După ce l-au monitorizat mai mult timp, au hotărât să-l ia la echipă.

Așa a început Denis să joace la cele mai titrate echipe de fotbal.