Cadoul primit de Denis Alibec de la arabi, după ce România s-a calificat la Euro 2024

Denis Alibec a fost ultimul marcator al României în campania de calificare la Euro 2024, reușita sa aducând victoria contra Elveției și implicit locul 1 în grupa preliminară.

Atacantul a sărbătorit până dimineața calificarea la turneul final, alături de ceilalți ”tricolori”, după care s-a întors la echipa de club, Al Muaither, cu care a semnat în vară, după ce a reușit să câștige titlul de campion în România cu Farul Constanța.

Denis Alibec a avut parte de o surpriză din partea clubului, primind un tort imens, în forma tricoul României, cu numele și numărul său pe spate, pe care l-a împărțit cu colegii săi. Atacantul a postat un videoclip pe Instagram în secțiunea de ”Povești” în taie tortul primit pentru a-l împărți cu coechipierii săi și cei din staff. ”Vă mulțumesc, băieți”, a scris Alibec în cadrul postării, unde a etichetat și echipa de club, Al-Muiather.

Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii care au pus serios umărul la calificarea României la turneul final din Germania. ”Chiar mă așteptam să am un an așa bun, să recapăt bucuria de a juca fotbal. A fost un an minunat și sper să continue așa. Cel mai frumos moment din viața mea, sunt mândru de echipă. Suntem o familie și este cel mai important lucru să fim la echipa națională.

Am arătat că putem să ne batem cu echipele de la Euro. Elveția este una dintre forțele Europei și am arătat că putem face față”, a descris Denis Alibec atmosferă după calificarea la Euro 2024, la DigiSport.